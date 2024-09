"Entrar al vestuario y que no esté es muy complicado": Diego Polenta pensó en dejar el fútbol tras la muerte de Juan Izquierdo

“En lo personal vi un poco lo que dijo Sandra, sentí la necesidad de estar en ese momento. Sé lo que es la familia de Juan, lo que Juan pensaba de la familia y de sus hijos, entonces estar cerca de la familia siento que le estoy cumpliendo como un compañero, como un hermano que se nos fue”, dijo.

“Lo hago de corazón”, agregó. “No quería mucho que se supiera mucho lo que yo estaba haciendo. Como Sandra lo remarcó, está bien que me lo preguntes, pero lo hago de corazón, tanto yo como mi familia, mi señora me da una mano tremenda también”, señaló Polenta.

El zaguero destacó que “el grupo actuó de una manera espectacular en ese sentido”. “Las mujeres de los compañeros también tratando de estar y colaborar”, dijo. “Como grupo nos volvimos familia para poder estar cerca de la familia de Juan”.

“Como capitán es lo más doloroso que me tocó vivir”, señaló Polenta. “He tenido circunstancias en mi carrera, pero pensé que nunca iba a vivir un momento así. Creo que es lo más difícil que he afrontado en mi vida”.

“Si Juan nos dejó una enseñanza, fue disfrutar la vida y lo que hacemos. Eso es un poco para lo que nosotros nos preparamos”, comentó.

En ese sentido, el capitán tricolor dijo que pensó en dejar el fútbol tras la muerte de Izquierdo.

“En lo personal, el grupo me vio devastado y triste, con los pensamientos de capaz de no volver a entrar a la cancha en principio, pero hay que juntar fuerzas y seguir”, expresó. “Te haces preguntas y decís, ¿qué hacemos? ¿Vuelvo a entrar? Yo no pude entrar a la cancha hasta esta semana. No podía pisar la cancha, no me sentía con ganas ni con fuerzas. Y creo que a los muchachos le pasó un poco lo mismo”.

"Hay que mirar para adelante, siempre recordándolo", agregó.

Polenta destacó que sintieron el apoyo de todos los que enviaron mensajes al equipo tras el duro momento que atravesaron y tuvo palabras de agradecimiento para ellos. “Dentro de tanta tristeza, un poco de alegría te da eso, de decir lo humano no se perdió”.

“Los mensajes han sido infinitos”, comentó. “Darles las gracias por el respeto hacia una familia destrozada y hacia un plantel destrozado. Estoy sin palabras y agradecido por ese momento”, sostuvo.

¿Están para jugar?

Consultado por si estaban para jugar este domingo o tenían que esperar unos días más para recuperarse anímicamente, dijo no saberlo.

“Creo que de lo anímico no sabemos hasta el momento del partido”, señaló. “El golpe fue duro, pero hay un campeonato que hay que terminar. Capaz que estamos como podemos y no como queremos. Pero es así, está el fixture marcado y la fecha marcada, así que entraremos y trataremos de hacer lo mejor posible, pro respeto a Juan, por respeto al club y a nuestra gente. Así que ahí estaremos”.

El zaguero señaló que el encuentro del domingo será un partido "emocionante" para Nacional como para Liverpool, el exequipo de Izquierdo. "Va a ser una mezcla de emociones importantes", señaló. "Cada vez que salgas a la canchas las emociones van a ser grandes, por lo menos este año va a ser así".

Sobre el conjunto de Belvedere, dijo que es "un rival a respetar", pese a que "no le está yendo del todo bien".

El agradecimiento a Luis Suárez y a Edinson Cavani

Diego Polenta fue consultado por el retiro de Luis Suárez de la selección de Uruguay este viernes. “Darle las gracias como uruguayo, tanto a él como a Edi (Cavani)”, comentó.

“En mi vida lo único que pude ver de la selección uruguaya fueron esos dos monstruos”, dijo Polenta. “Estoy orgulloso de ser uruguayo y que nos hayan representado de esta manera”, agregó el zaguero que compartió partidos con ambos en la celeste.

“Luis es un ejemplo de rebeldía, de estar siempre en los momentos difíciles. Desearle lo mejor y ojalá lo sigamos disfrutando en el mundo del fútbol y que sigamos viviendo momentos increíbles. Y que termine esta etapa en la selección, como uruguayo, darle las gracias, que disfrute hasta el último momento, va a ser un partido muy emociónate para él y ojalá sea con gol”, expresó.