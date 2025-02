"Estoy triste y shockeado": lo que dijo Diego Aguirre sobre la lesión de Tomás Olase, el juvenil de Peñarol que entró y se sintió al minuto

TORNEO APERTURA Peñarol 3 vs Progreso 1: el equipo de Diego Aguirre volvió al triunfo en su debut en el Apertura y se enfoca en el clásico ante Nacional

20250112 Tomás Olase Peñarol Serie Río de la Plata Colo Colo. Foto @OficialCAP Tomás Olase Foto @OficialCAP

Lo que dijo Diego Aguirre sobre la lesión de Tomás Olase

Tras el partido y en rueda de prensa, Diego Aguirre fue consultado al respecto y dijo: “(Estoy) bastante triste o soñado por la lesión de Tommy”.

Consultado por qué había sido lo que sufrió el juvenil, señaló que aún no lo sabían

“No lo sabemos todavía porque hay que esperar algún estudio, pero hay un problema ahí, capaz que de rodilla, menos complicado. Fue un momento duro porque estamos todos los días juntos, porque es un pibe espectacular y fue una lástima", dijo el DT carbonero.

Luego, el DT fue preguntado por si consideraba fichar a un volante en caso de una larga lesión de Olase.

“No, no, pero no estoy considerando nada porque recién terminó el partido, no puedo considerar nada. Vamos a tomar unas horas, esperar el resultado del estudio que pase mañana, que pase el cuerpo médico y bueno, ahí veremos, ahí veremos. Vamos a dejar pasar unas horas”, dijo un tanto molesto con la pregunta.