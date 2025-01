Gremial de árbitros "repudió" las amenazas que recibió Dunajec después del clásico y denunció un permanente acoso hacia los jueces

La gremial que nuclea a los árbitros, la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf), expresó su "absoluto repudio" por las amenazas que recibió Diego Dunajec , quien participó en el equipo arbitral del clásico Nacional vs Peñarol de la Supercopa Uruguaya 2025.

Diego Dunajec y los jueces de la Supercopa Uruguaya 2025 Diego Dunajec y los jueces de la Supercopa Uruguaya 2025 en la premiación AUF

A Dunajec le correspondió en el clásico desarrollar la tarea en la cabina de videoarbitraje. Su responsabilidad es acompañar la gestión del árbitro principal, en este caso fue Javier Burgos, y exponer cualquier situación que entiende puede tener una interpretación diferente a la decisión que se tomó en el campo.

En ese sentido, Dunajec llamó a Burgos para mostrar una posible mano de Rodrigo Pérez luego de un cabezazo de Jeremía Recoba.

Finalmente, luego de ver la jugada, el árbitro tomó la decisión de pitar penal. Hacía 36 clásicos que a los tricolores no le pitaban un penal.

Diego Dunajec: "A mi me preocupa mi familia"

El abogado de Audaf, Gerardo Cozza, dijo que están "muy preocupados" porque al juez le llegaron "mensajes muy directos", "con fotos y cosas que no están buenas", según declaró este miércoles a La mañana del fútbol de El Espectador Deportes.

Por su parte, Dunajec brindó una entrevista a Minuto 1 de Carve Deportiva AM 1010 y manifestó su preocupación por lo ocurrido: "Recibí varias amenazas. No vamos a tomar estos sucesos como algo cotidiano o normal. Por eso lo vamos a informar y denunciarlo como corresponde", dijo el VAR del clásico.

Y añadió: "Voy a hacer la denuncia, me llegaron varias amenazas por redes sociales. Directamente amenazas de muerte a mis redes sociales y a mi correo electrónico".

"Estoy tranquilo", sentenció el árbitro. Y continuó: "A mí me preocupa mi familia. Actúo con total normalidad. Estoy a disposición del Colegio (de Árbitros) si quieren que actúe el fin de semana. Esto no me va a cambiar el rumbo, tengo la mente tranquila con el trabajo realizado".

El comunicado de la gremial de árbitros repudiando las amenazas a Dunajec

En un comunicado dirigido a la opinión pública, la comisión directiva de AUDEF, denunció:

"La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol denuncia y manifiesta su más absoluto repudio en relación a las amenazas recibidas por nuestro compañero Dr. Diego Dunajec, como así también el permanente acoso que reciben diferentes colegas a través de las redes sociales ante diferentes designaciones para realizar la tarea arbitral.

Una vez más llamamos a la reflexión y a NO NORMALIZAR este tipo de actitudes, las cuales son denunciadas en cada instancia y nos queda la sensación que el tema no se toma con la seriedad y responsabilidad que merece.

Destacamos que fuera del ámbito de las decisiones deportivas (en el acierto o en el error en cada encuentro), se sobrepasa un límite por medio de “algunos dirigentes” y como así también con opiniones que van mas allá de lo estrictamente deportivo en el marco de las funciones que le compete a cada uno, lejos de amedrentarnos con estas actitudes, seguiremos denunciando en los estamentos que correspondan (tribunales, Oficina de violencia en el deporte, fiscalía).

En este momento estamos abocados a continuar planteando medidas en conjunto con la Asociación Uruguaya de Fútbol y el Ministerio del Interior, procurando seguridad para todos los/as trabajadores del fútbol y la afición deportiva concurrente, en el cual el Gobierno Nacional debe de estar involucrado activamente en pos de resguardar la seguridad de todos.

Esta conducción se encuentra convencida que este es el camino correcto para engrandecer el fútbol uruguayo y seguiremos trabajando incansablemente para erradicar definitivamente a todos los que atentan contra nuestro deporte".