Luego de conocidos los audios del VAR, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, manifestó su bronca por el fallo arbitral y dio a entender que Nacional es beneficiado por los jueces.

20250126 Javier Burgos VAR Nacional Peñarol Supercopa Uruguaya 2025. Foto Inés Guimaraens (24).jpeg Javier Burgos mirando la jugada del posible penal para Nacional ante Peñarol Foto: Inés Guimaraens

Como informó Referí, Ruglio escribió tres estados de Whatsapp y en el primero expresó: "Hace un mes le prometí a Diego Aguirre bajar la pelea contra los árbitros. Hoy a la mañana (este martes) luego de escuchar el audio del VAR lo llamé para decirle que no podemos quedarnos callados si tenemos todos claro que siempre ayudan al mismo equipo cada vez que tienen problemas. Que es demasiado evidente la ayuda constante y que a mí no me molesta que me suspendan de por vida igual, pero que no nací para quedarme callado".

Dunajec, el árbitro VAR del clásico que Nacional le ganó a Peñarol, presentó denuncia penal por amenazas de muerte: "Me preocupa mi familia"

Dunajec se presentó este miércoles a la mañana para estampar su denuncia en contra de quienes lo amenazaron de muerte.

"Recibí varias amenazas. Mo vamos a tomar estos sucesos como algo cotidiano o normal. Por eso lo vamos a informar y denunciarlo como corresponde", dijo Dunajec en Carve Deportiva..

Y añadió: "Voy a hacer la denuncia, me llegaron varias amenazas por redes sociales. Directamente amenazas de muerte a mis redes sociales y a mi correo electrónico".

"Estoy tranquilo", sentenció el árbitro. Y continuó: "A mí me preocupa mi familia. Actúo con total normalidad. Estoy a disponibilidad del Colegio (de Árbitros) si quieren que actúe el fin de semana. Esto no me va a cambiar el rumbo, tengo la mente tranquila con el trabajo realizado".

Dunajec sostuvo que "la autocrítica y el análisis lo dejo para mí. Todavía no tuve la devolución del Colegio de Árbitros. Es una jugada que es debatible, primero lo voy a compartir con ellos y debatir sobre el asunto".