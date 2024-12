"Había una rata y pusimos veneno": lo que dijo Diego Aguirre sobre las filtraciones de los equipos y lesionados de Peñarol

Ante la pregunta de si había encontrado a la rata, señaló: “Pusimos veneno”.

“No hay personas”, indicó. “Después no salieron más (las filtraciones)”, agregó.

Aguirre contó cómo hicieron para que no saliera más información desde el plantel y su entorno.

“En realidad hubo un pedido puntual y firme de que había que mantener cuidado, no hablar con nadie. Porque a veces las cosas se filtran sin intención. Yo creo mucho que las cosas no es que se filtran porque quieren exponerte, es porque tiene amigos o familiares y les preguntan ‘che, ¿jugás o no jugás?’ Y las noticias salen. Pero es parte de esto”, comentó.

20241201 Diego Aguirre. Peñarol, Fénix, Torneo Clausura. Peñarol campeón uruguayo 2024. Foto Inés Guimaraens (45).JPG Foto: Inés Guimaraens

Tras esa orden, la situación cambió y no se conocían detalles del equipo o de lesionados, algo que al DT le cayó muy bien.

“Eso me gustaba mucho, eso era espectacular cuando le erraban como locos, cuando decían tres o cuatro jugadores que jugaban y no jugaban, eso me gustaba”, señaló. “Y cuando había algún lesionado y ni se enteraban, también me gustaba”.

Aguirre agregó que su pedido para evitar las filtraciones fue porque querían “generar un clima de tranquilidad”.