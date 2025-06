Hernán Navascués publicó un libro sobre la historia de Nacional como respuesta a un periodista que "distorsionó la verdad"

El lunes fue la presentación del libro en el Salón de Cristal de la Sede de Nacional, hecho que fu destacado en la web de Nacional, donde destacaron al autor y a su obra, de “un nacionalófilo de ley que con rigurosidad y pasión reivindica la figura de quien fuera pieza clave en la gesta de Colombes y en la identidad histórica del Club Nacional de Football”.

Hernán Navascués en la presentación de su libro "Atilio Narancio: El Padre de la Victoria"

Durante su ponencia, Navascués explicó qué lo llevó a realizar el libro.

“No me fue fácil contestarle el libro a Atilio Garrido —a quien señalo soy su amigo—, pero me vi en la obligación de hacerlo, porque el mayor legado histórico que tiene el Club Nacional de Football no puede ser distorsionado por ninguna intención revisionista que no obedezca la verdad de la historia”, señaló, según informó Nacional.

En su presentación, Navascués recalcó que su publicación no solo busca contar hechos, sino también rescatar una figura cuya dimensión muchas veces ha sido subestimada o tergiversada.

“Sobre Atilio Narancio se ha escrito mucho, pero ¿dónde están esas páginas? Están en los diarios de la época. Con el correr del tiempo, la memoria colectiva se va perdiendo, y una densa neblina nubla nuestras mentes”, expresó.

Además, insistió en la necesidad de volver a las fuentes originales, de quitarle al relato ese efecto del “teléfono descompuesto” que altera los hechos con el paso del tiempo.

En ese sentido, señaló que su libro reconstruye “la faceta del médico, del hombre público, pero fundamentalmente toda la historia de Colombes desde su inicio”.

También mencionó que en el libro de Garrido el autor utilizó la frase “un viaje de Colón al revés” para referirse a la participación Olímpica en Colombes.

Navascués destacó la frase y la consideró correcta, porque "fue un viaje de Colón a revés porque Europa descubrió el fútbol sudamericano y el fútbol sudamericano descubrió, gracias a Uruguay, que era un fútbol de alta competencia”.

En ese sentido, destacó ese logro histórico a la determinación de Atilio Narancio, quien hipotecó un bien propio para financiar los pasajes del plantel que deslumbraría al mundo en Colombes.

Ese punto, el de la hipoteca de la casa por parte Narancio, no fue considerado así por Garrido en su libro.

Al respecto, Navascués cita a Carlos Manini Ríos quien señala que Numa Pesquera, quien era entonces el presidente de Nacional, aportó una suma determinada para el viaje y que Narancio hipotecó su casa luego de su promesa de qué iba a llevar al equipo a los Juegos Olímpicos si ganaban el Sudamericano.

Otro de los puntos que defiende Navascués es el de esa promesa de Narancio a los futbolistas, la que Garrido sostiene que no existió.

Desde la web de Nacional señalaron que “este libro no es solo una biografía, es una defensa histórica, una advertencia contra los intentos de manipular el pasado, y un homenaje a quien hizo posible una de las gestas más gloriosas del fútbol uruguayo y mundial”.

““Atilio Narancio: El Padre de la Victoria”, se convierte desde ahora en una pieza esencial para quienes quieran entender la grandeza de Nacional, la historia del fútbol uruguayo y la figura de un hombre cuya visión cambió para siempre el destino del deporte sudamericano”, señalaron los albos.