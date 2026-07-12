Hinchas de Nueva Vida de San Jacinto destrozaron a pedradas los ómnibus de Juanicó tras perder en la Copa Nacional de Clubes de OFI

El partido entre Nueva Vida de San Jacinto y Juanicó, disputado este domingo por los octavos de final de la Copa Nacional de Clubes de la Organización de Fútbol del Interior ( OFI ) terminó en graves incidentes con ataques a pedradas contra los ómnibus del equipo visitante.

El encuentro se jugó en el estadio Mario Vecino de San Jacinto , escenario que homenajea con su nombre al padre de Matías Vecino.

Ahí se presentó Juanicó de Canelones luego de ganar como locatario 1-0 en el partido de ida.

Nueva Vida ganó 2-1 y la definición del pase a cuartos de final se definió con lanzamientos de tiros penales , imponiéndose Juanicó.

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Eso desató la ira de los hinchas locatarios que al salir del estadio la emprendieron a pedradas contra el ómnibus que trasladó al plantel de Juanicó, generando todo tipo de destrozos.

Dentro del grupo que atacó a la delegación visitante y al ómnibus, había quienes portaban armas blancas y otros exhibieron armas de fuego, generando una situación de extrema tensión que impidió durante varios minutos la salida del plantel.

La delegación de Juanicó permaneció resguardada en el estadio dado que el ómnibus atacado fue declarado fuera de servicio.

La misma compañía envió otro bus para lograr evacuar al plantel, pero al llegar a la ruta también fue atacado a pedradas por un grupo de hinchas de Nueva Vida.

Uno de los atacantes grabó el atentado con un teléfono celular y antes de lanzar los proyectiles uno gritó: "Vamos la roja chupaverga". Luego de los impactos dio la orden al resto: "Corran, corran".

A pesar de la gravedad de los hechos, según pudo saber Referí, no se registraron personas lesionadas entre jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, colaboradores e hinchas de Club Atlético Juanicó.