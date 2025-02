Alarma en Nacional con la renovación del Diente López: el jugador está "irritado" y con "alta expectativa salarial", según Flavio Perchman

"El padre muy bien, pero tiene una expectativa salarial que tenemos que ver cómo las resolvemos. En esta etapa, León se hizo cargo de gran parte del salario y Nico resignó mucha plata para venir y eso se termina en julio. Y Nacional ya hace un esfuerzo grande por Nico, tenemos que ver cómo lo resolvemos".

El jugador llegó a préstamo desde León a mediados del año pasado y tanto la cesión como el contrato con el equipo mexicano caducan el 30 de junio de 2025.

"El padre plantea algo en función de lo que Nico López ganaba en León y el esfuerzo que está haciendo, y tiene todo su derecho", agregó Perchman.

"Tenemos un tope hasta el que vamos. Si mañana viene Neymar, veremos si subimos el tope. Le vamos a dar la importancia que tiene Nicolás, queremos que se quede, pero podemos pagar hasta acá. Si no podemos por un año y medio, trataremos que sea hasta fin de año", manifestó.

"La pelota está en la cancha de Nacional. El tema lo planteé recién en directiva (este lunes 17 de febrero) y pasé un informe. La charla fue muy cordial, muy agradable, tiré arriba de la mesa las expectativas que planteó el padre. No es un tema para resolver en tres o cuatro días. Va a llevar unos días, por eso empezamos temprano, en febrero por un contrato que vence en julio", dijo el 2 tricolor.

Consultado si el Diente López está 'enojado', esto dijo Perchman: "Da a veces la sensación de que está un poquito irritado; en estos días vamos a tener una charla con él, para hablar de distintas cosas, pero no sé por dónde irá el tema".

Los periodistas le mencionaron que el domingo, en el 5-1 ante Progreso, el jugador no festejó los dos goles que marcó de penal y que además protagonizó un incidente serio con el juez Javier Burgos, al que le tiró una patada, en un hecho que quedó impune, más allá de que el puntapié no llegó a destino. López recibió un golpe de atrás y pensó que el mismo provino de un rival. El short y las medias del juez eran del mismo color que las de Progreso.

"Eso es relativo. El año pasado tuvo algunos goles que no los festejó, el gol del clásico lo gritó con todo", afirmó.

"Tiene esa frustración de los delanteros cuando no se les da el gol fácil, en esta pretemporada y clásicos no hizo goles que no fueran de penal, eso frustra. Los jugadores son seres humanos, no importa la plata que tienen en el banco, el día a día es muy importante. ¿Ustedes se piensan que Leo Fernández no está frustrado?

El jugador publicó el domingo por la noche, tras su doblete contra Progreso, una foto de la televisión donde estaba mirando un partido de León, club dueño de su ficha.

El jugador suma 15 goles en 21 partidos desde su retorno a Nacional y fue el máximo anotador del pasado Torneo Clausura.