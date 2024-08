Juan Pedro Damiani y la posibilidad de volver a ser presidente de Peñarol: "No descartaría ser candidato"

"Quedó demostrado que cuando me fui del club, me fui porque creía que tenía que venir gente nueva para que uniera al club. No lo logré" , expresó Damiani que asumió tras la muerte de su padre José Pedro Damiani, en 2007, como director de relaciones institucionales de Peñarol para luego devenir presidente en 2008 manteniéndose en el cargo tras dos elecciones más, hasta entregar el mando a fines de 2017.

En 2020, Ruglio fue electo presidente superando en la votación al propio Damiani quien se presentaba con Diego Aguirre como futuro director deportivo del club. Aguirre fue designado por Ruglio el año pasado como entrenador del club -luego de que el mandatario aurinegro anunciara a Marcelo Broli- y desde comienzos de este año es el que maneja la dirección deportiva de Peñarol.

El año pasado, Damiani hizo varios movimientos políticos tendientes a generar una unidad entre distintos dirigentes con la finalidad de conformar una oposición firme para competir en los comicios contra Ruglio. No lo logró y por eso no se presentó y nuevamente Ruglio resultó triunfador ante las candidaturas de Evaristo González y Edgardo Novick.

Las próximas elecciones se realizarán recién a fin de 2026 cuando Ruglio complete su segundo mandato. Estatutariamente no se puede presentar para una tercera votación consecutiva.

"Me encanta el deporte. Me gusta la dirección, la organización. Si las elecciones fueran mañana no descartaría ser candidato a la presidencia del club, pero tampoco me desvela. Me encantaría hacer algo por el deporte. Sería un honor estar en la Secretaría del Deporte, en la Asociación, todo eso me gusta. Pero lamentablemente no se han dado. Quizás por lo dividido que está el club o porque el club no está en la Asociación. De repente debe ser todo eso", dijo Damiani.

Enfrentado con Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Peñarol se quedó afuera de la integración del actual consejo ejecutivo de la AUF donde Nacional sí tiene representación.

"Tengo siempre ganas de ayudar, pero también la paso fenómeno así. Un presidente de un club argentino me dijo que ser dirigente de fútbol es como los que fuman cigarrillos: lo disfrutás cuando lo tenés, pero cuando lo dejás te sentís mucho mejor. Pero yo nunca fumé cigarrillos", expresó.

Consultado por el revuelo que generó la derrota de Peñarol por penales contra Nacional por la final del Torneo Intermedio, Damiani contestó: "Tendrá que hacer otro asado Diego. Siempre pasa eso. Son los tiempos. Todos los dirigentes son hinchas. Siempre surgen esas discrepancias cuando algún resultado esporádico no se da, la final del Intermedio fue un partido incómodo".