Peñarol arranca a jugarse la segunda mitad del año contra The Strongest por la Copa Libertadores

Peñarol enfrenta este miércoles a The Strongest, a la hora 19.00 en el Campeón del Siglo, en partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Después de 13 años, el aurinegro vuelve a una fase de mata-mata y con la ilusión que genera su entrenador Diego Aguirre buscará pegar primero en una serie que se definirá en la altura.

Sin embargo, The Strongest terminó primero en su grupo dejando atrás a Gremio, Huachipato y Estudiantes mientras que Peñarol fue segundo de Atlético Mineiro mandando a repechaje de Copa Sudamericana a Rosario Central y dejando eliminado a Caracas FC.

En el primer semestre del año se trazó como objetivos ganar el Torneo Apertura, algo que logró en forma invicta, y superar la fase de grupos de la Copa por primera vez en 13 años. Lo logró.

Le quedó en el debe quedar afuera en semifinales de la Copa AUF Uruguay del año 2023 (pospuesta para el inicio de este año) al perder con un Segunda División como Montevideo City Torque y mantener la ventaja en la Tabla Anual durante el Torneo Intermedio donde Nacional le recortó dos puntos para luego ganarle la final con una autoridad que el resultado de 1-1 y 8-7 en los penales no dejó traslucir.

Además, sabe que la historia se definirá el miércoles de la semana próxima (21 de agosto) en el Hernando Siles de La Paz, a 3.600 metros de altura.

Aguirre había declarado tras el sorteo de octavos de final que no quería jugar contra The Strongest por la altura y recordó que en su etapa de jugador no le gustaba jugar en esa condición.

The Strongest avanzó en la Libertadores tras colocarse en la cima del Grupo C con 10 puntos, pero no ha podido ganar fuera de casa en el presente certamen continental.

El Tigre se presentó el lunes en Montevideo sin su entrenador Ismael Rescalvo, que debió viajar a Estados Unidos por el nacimiento de su hijo. En su lugar llegó a Montevideo su hermano gemelo y asistente técnico, Juan Rescalvo, quien ha dirigido al equipo boliviano los dos últimos partidos.

En declaraciones a medios bolivianos, Juan Rescalvo afirmó que The Strongest buscará "hacer historia" frente a Peñarol y lograr por primera vez el pase a cuartos de final de la Libertadores.

Antecedentes de Peñarol vs The Strongest por Copa Libertadores

Peñarol y The Strongest se enfrentaron en ocho oportunidades, de las cuales cinco fueron triunfos del equipo uruguayo, dos del boliviano y una fue un empate.

La última vez que se enfrentaron fue por la Copa Libertadores 2018.

En el debut, en La Paz, The Strongest ganó 1-0 con gol de cabeza de Edinson Carcelén tras un descuido defensivo de Luis "Toko" Maldonado. En la revancha, en el Centenario, Peñarol se impuso 2-0 con goles de Cristian Palacios y de Cristian "Cebolla" Rodríguez, de penal.

En 2004 también jugaron por fase de grupos. Peñarol ganó en el Centenario 4-0 con tantos de Gabriel Cedrés, Carlos Bueno, Cristian Rodríguez y Carlos Diogo y una semana después, por la segunda rueda, The Strongest venció 2-0 en La Paz con doblete del brasileño Alex Da Rosa.

En 1989, Peñarol le ganó 2-1 a The Strongest en La Paz, en su único triunfo de la historia en el Hernando Siles, con goles de Carlos Aguilera y Adolfo Barán, contra uno de Mario Ortega, y en la revancha, ya clasificado, empató 1-1 marcando el Pato Aguilera nuevamente y el paraguayo Eulogio Martínez para los del altiplano.

El primer enfrentamiento se remonta a la Copa Libertadores de 1971 donde Peñarol logró una goleada histórica de 9-0 con cinco goles del argentino Raúl Castronovo, dos de Romeo Corbo y uno de Ermindo Onega y Nilo Acuña.

Antes, en La Paz, Peñarol ya había ganado 2-1 con doblete de Castronovo contra uno de Rolando Vargas.

La revancha del partido del miércoles está prevista el 21 de agosto en el Estadio Hernando Siles de La Paz.

Probables alineaciones de Peñarol vs The Strongest

Peñarol: Washington Aguerre; Pedro Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez, Maximiliano Olivera; Damián García, Eduardo Darias; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Jaime Báez; Maximiliano Silvera.

Gastón Ramírez está suspendido por acumulación de amarillas e Ignacio Sosa no será de la partida por un desgarro.

Si estarán a la orden las otras caras nuevas que Peñarol inscribió en la Copa: Facundo Batista, Felipe Avenatti, Adrián Fernández y Nicolás Rossi, quien pelea un lugar en el banco con Nahuel Acosta.

Vuelve a estar a la orden Leonardo Sequeira tras superar su tercera lesión muscular en la temporada.

En el banco estarán también Guillermo De Amores, Camilo Mayada, Léo Coelho, Lucas Hernández, Diego Sosa, Sebastián Cristóforo y Javier Cabrera.

La probable formación de The Strongest iría con Guillermo Viscarra; Maximiliano Caire, Darío Aimar, Adrián Jusino, Fabricio Quaglio; Luciano Ursino, Álvaro Quiroga; Joel Amoroso, Michael Ortega, Rodrigo Ramallo; Enrique Triverio.