Diego Aguirre y el sorteo de Peñarol en octavos de Copa Libertadores: "No quería jugar en la altura"

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre , habló este lunes luego del sorteo que se llevó a cabo para definir los cruces de los octavos de final de la Copa Libertadores . Los aurinegros deben esperar por el desenlace del grupo C donde Huachipato, The Strongest y Gremio pelean por el primer lugar.

El líder de la serie es The Strongest, con 10 puntos.

Pero si Huachipato le gana a Gremio saltará al primer lugar y dejará ya definidas las dos plazas de octavos de final que restan definirse en la Copa Libertadores.

En ese caso, Huchipato sería el rival de Peñarol y The Strongest pasará a ser segundo y rival de Fluminense.

El sábado, a la hora 19.00, el tricolor gaúcho será local contra Estudiantes de La Plata.

Gremio puede ser primero si gana al menos cuatro de los seis puntos que le quedan y gana un partido por dos o más goles de diferencia.

The Strongest se mantendrá primero si Huachipato no le gana a Gremio y si al mismo tiempo Gremio no gana sus dos partidos. También si gana uno por 1-0 o 2-1 y empata el otro.

Mirá acá la tabla de posiciones de los grupos de la Copa Libertadores

Embed

Lo que dijo Aguirre sobre el sorteo de Peñarol

Diego Aguirre habló este lunes sobre el posible rival de Peñarol.

El entrenador confesó que no quiere jugar en la altura de La Paz a 3.600 metros sobre el nivel del mar. De La Paz es justamente The Strongest, uno de los grandes del fútbol de Bolivia.

También expresó que ve a Palmeiras como el rival más fuerte de los 16 que siguen en carrera.

Además, dijo que no quería volver a enfrentarse con Atlético Mineiro con el que perdió 3-2 en Belo Horizonte y al que le ganó 2-0 en el Campeón del Siglo.

"Son todos difíciles, de eso no cabe ninguna duda. Pero hay algunos más difíciles, en la previa. Yo no quería jugar en la altura porque no me gustaba como futbolista jugar en La Paz, y me puede tocar. A Palmeiras lo veo más fuerte que al resto y no quería repetir con Mineiro. No me hubiera gustado repetir, les ganamos una vez, pero son durísimos", dijo Aguirre este lunes a Todo Pelota que se emite por Carve Deportiva AM 1010.

"Dentro de lo que puede ser, Gremio o Huachipato son los dos difíciles y nos va a tocar uno de ellos, o The Strongest".

"Capaz que mañana queda definido y no me complica nada la planificación. Y si es en una semana tampoco porque los partidos son en agosto. Es solamente por la ansiedad de saberlo, pero saberlo hoy, en una semana o diez días no cambia nada", agregó La Fiera.

"Nosotros hoy estamos bien, el equipo estuvo a la altura y les ganamos a dos rivales durísimos, Atlético Mineiro y Rosario Central. Hubiera estado bueno jugar ahora, lo que no quiere decir que también podemos estar bien en agosto", afirmó.

"Logramos los dos objetivos que nos habíamos propuesto, pero esto es un comienzo porque se define a fin de año. Pudimos sí tener un buen comienzo de año", expresó Aguirre sobre la conquista del Torneo Apertura y la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores.

"Tratamos de hacer la mayor cantidad de puntos posibles y hablamos de la Tabla Anual. Tenemos que hacer un Torneo Intermedio bueno porque no podemos aflojar por la Tabla Anual", concluyó.