¿Juan Ramón Carrasco, Jorge Bava? Martín Lasarte, que aún es el entrenador de Nacional, manifestó: "Yo no voy a rogar"

"Fue un error, un error de vestuario, no lo puede cometer y lo comete alguien al que conozco, hoy lo llamé. Lo llamé y le dije la estás macaneando. No todo vale para mí en la vida, no todo vale. No se qué pasó, ganó otra cosa", afirmó Lasarte.

Consultado sobre si también le molestaron las declaraciones de Decurnex candidateando a Carrasco como DT, Lasarte respondió: "No son iguales las situaciones. Lo de Carrasco me cayó diferente porque fue después de competir. Y a mí me afecta personalmente lo de Flavio".

"Yo el nombre de Bava, desde el oficialismo, no lo escuché", declaró.

"El campeonato lo perdimos con Rampla no con Danubio que hizo un campañón, que estuvo cinco patidos sin recibir goles, al que Peñarol le ganó con un gol al minuto 92'. Rampla descendió", se sinceró.

Consultado sobre si se siente con ganas de seguir en Nacional, respondió: "Por supuesto. Este es el mejor cuerpo técnico en que he participado, cuesta decirlo porque tuve cuerpos técnicos notables, pero desde lo físico, la mente, los jóvenes capacitados lo es; es mi pensamiento, me da pena que este núcleo que se ha formado, con tantas cosas buenas podemos hacer, me da pena que quede por el camino. Yo no voy a rogar. No hace falta explicarlo. No tengo tres años en esto. Ir a tocar timbre, no".

Cuando le preguntaron si se sintieron como cuerpo técnico "manoseados", dijo: "No lo merecemos".

Lo que Eduardo Ache le dijo a Martín Lasarte

"Me llamaron (Alejandro) Balbi y Ache y le agradezco a los dos. Eduardo me manifestó que estas cosas no deben ocurrir, que Naacional no debe actuar así y quiero intentar ser textual pero me terminó diciendo: 'En lo que a mí me cabe te pido disculpas'".

Cuando le preguntaron sobre los cuestionamientos que tuvo por no darle cabida a los jugadores jóvenes, Lasarte explicó: "Teníamos 33 jugadores sin contar a Gonzalo Carneiro, Christian Ebere y Renzo Sánchez que cuando llegué estaban lesionados, de los 33, 21 son nacidos en el club, es decir dos tercios. Y en este período debutaron cinco jugadores"