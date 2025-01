Kike Olivera sigue coqueteando con Nacional: vio el partido con Perchman y se llevó una camiseta de regalo del Gran Parque Central

El atacante de Los Ángeles FC de la MLS de Estados Unidos está por estos días en Uruguay a la espera de que se resuelva la situación de los impactantes incendios que afectan a dicha ciudad, por lo que no ha viajado junto a su familia.

El pasado lunes posteó una foto mientras miraba por televisión el primer partido que Nacional jugó en esta pretemporada frente a San Lorenzo.

Luego, el martes, consultado en Sport 890 sobre qué pasaría si recibe un llamado de los tricolores en el actual período de pases, dijo: “La verdad que se sería un sueño”.

En la charla explicó lo que ocurrió luego del posteo que realizó hace cinco días: "Ayer justo estaba mirando el partido (de Nacional), subí una foto, y los hinchas me ponían 'cuándo vas a venir' y eso. Ojalá que algún día se dé”.

Ese mismo martes, Perchman fue consultado sobre las expresiones de Kike Olivera, y recordó que mantienen una "muy linda relación" con el extremo.

¿Lo descarta o no? "No descarto nada y es espectacular las ganas que tenga de venir, pero si nos dicen de comprar un porcentaje de la ficha, ¿qué voy a comprar, el 10%?", expresó el vicepresidente de Nacional, en clara alusión al alto costo que tiene en el mercado el jugador, cuya cotización está establecida en US$ 8.000.000.

Consultado sobre si iba a llamar al futbolista, Perchman volvió a dar una respuesta categórica: "No lo voy a llamar, le podré preguntar al Chino (Edgardo Lasalvia, su representante) cómo es la situación o averiguar directamente en el club".

Este viernes Perchman y Olivera vieron juntos el partido en el Parque.