La Asociación Uruguaya de Fútbol y la Real Federación Española de Fútbol firmaron en Madrid un acuerdo de colaboración

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), representada por su presidente Rafael Louzán, ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en la Ciudad del Fútbol de Madrid, durante la visita del presidente de la AUF, Ignacio Alonso .

La sede de la RFEF, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, ha acogido el encuentro institucional entre la RFEF y la AUF, en una cita en la que ha ejercido como anfitrión el presidente Rafael Louzán, quien ha recibido a su homólogo Ignacio Alonso, para firmar el acuerdo de colaboración marco que permitirá el trabajo conjunto durante los próximos años.

El presidente de la RFEF Rafael Louzán y el presidente de la AUF Ignacio Alonso

La firma del convenio contó también con la presencia de la directora Ejecutiva de AUF Victoria Díaz y el integrante del Comité Ejecutivo Eduardo Ache.

Por el citado convenio, ambas asociaciones realizarán un intercambio de experiencias deportivas, de gestión y culturales , que tienen como fin la expansión del fútbol en Uruguay y España y que incluirá la planificación, desarrollo e implementación de diferentes actividades y proyectos en distintas áreas .

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El presidente de la RFEF Rafael Louzán y el presidente de la AUF Ignacio Alonso

En el mismo se incluye la formación de entrenadores y árbitros, el desarrollo del fútbol femenino y ligas menores, así como cuestiones relacionadas con integridad, mercadotecnia, proyección internacional, y gestión estratégica y administrativa.

En la práctica, el convenio se articulará a través de planes de trabajo anuales donde se fijarán las metas, los plazos y los recursos para cada proyecto, indicó la AUF, que señaló que la idea central es generar un intercambio fluido de conocimientos entre ambos equipos de gestión, aprovechando las fortalezas y la trayectoria de cada institución.

Lo que destacó la AUF

Desde la AUF se destacó que "uno de los aspectos más atractivos del acuerdo es la asistencia técnica directa en el terreno y el intercambio de profesionales de distintas áreas. Asimismo, se abre la puerta a la organización de partidos amistosos entre selecciones nacionales de diferentes categorías, lo que aportará un roce internacional de primer nivel".

"La formación continua será un pilar clave: el plan abarca desde la capacitación de entrenadores y árbitros hasta el impulso directo al fútbol femenino y las categorías juveniles. Además, el trabajo conjunto alcanzará áreas estratégicas de la administración moderna, como la integridad deportiva, la planificación organizacional y el posicionamiento de ambas federaciones en el mapa internacional", señalaron.

También se informó que la colaboración tendrá una vigencia inicial de cuatro años y buscará facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos entre las dos instituciones, con iniciativas orientadas tanto al desarrollo del fútbol como al fortalecimiento de sus respectivas estructuras de gestión.

El presidente de la RFEF Rafael Louzán y el presidente de la AUF Ignacio Alonso

La visita de la AUF se ha realizado a falta de cuatro años para la disputa de la Copa Mundial 2030, que coincide con la conmemoración de los cien años del primer Mundial, en Uruguay 1930.

Para evocar esa fecha, el próximo Mundial se jugará en tres continentes y seis países distintos, con la participación de Uruguay además de Paraguay, Argentina, Portugal, Marruecos y España.

Con base en EFE