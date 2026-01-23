Dólar
La decisión de Danubio que cambia la planificación de la temporada 2026 en el fútbol uruguayo

La comisión directiva de los de Maroñas tomó una importante definición para este año

23 de enero 2026 - 23:33hs
Estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff

Foto: @DanubioFC

La comisión directiva de Danubio comunicó este viernes de noche que tomó una decisión, que cambiará la planificación de la temporada 2026 del fútbol uruguayo, tras el anuncio en sus redes sociales de que no participará en el Torneo de Tercera División de este año.

Los futbolistas franjeados competirán en sus categorías de juveniles y en algunos casos serán cedidos a préstamo a otras instituciones.

Esto forma parte de un ajuste en el presupuesto y enfocar el trabajo en juveniles a las categorías formativas.

Los planteles de Tercera de la mayoría de los equipos, incluido el de Danubio, se integran con una selección de los mejores futbolistas juveniles y con aquellos que no son utilizados en Primera División, además de un grupo reducido de jugadores que ya no actúan en juveniles y que podrían tener una proyección hacia Primera.

Esta decisión, que puede ser acompañada por otros clubes, abre el camino para generar un ajuste en la actividad para este año.

Por lo pronto en Primera ya no habrá 16 equipos sino 15 compitiendo en Tercera y eso genera un ajuste a la temporada 2026.

El torneo de Tercera División es una competencia que se desarrolla todo el año en el mismo formato que las divisiones juveniles.

El actual bicampeón de Tercera en el fútbol uruguayo es Peñarol, dirigido por Julio Mozzo. Ese equipo fue el que disputó la Copa de la Liga AUF, y este viernes fue eliminado por Boston River en semifinales.

Así lo publicó Danubio en sus redes sociales:

