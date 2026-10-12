La decisión que medita Flavio Perchman tras sus declaraciones sobre el decanato y el comunicado de Nacional que lo desautorizó

El vicepresidente de Nacional , Flavio Perchman , evalúa por estas horas tomar una decisión con respecto a su presencia en la Directiva tricolor a raíz de la polémica que causaron sus declaraciones sobre el decanato del fútbol uruguayo , lo que llevó a que el club emitiera un comunicado desautorizando sus dichos.

El dirigente tricolor, quien encabeza la gestión deportiva del club, medita por estas horas la posibilidad de tomarse licencia hasta fin de año , lo que coincide con el cierre del Torneo Clausura y la Liga AUF Uruguaya.

La decisión de Perchman se da luego de la polémica que generaron sus últimas declaraciones sobre el decanato en una entrevista con el periodista partidario Leo Atmé (ver video).

"Eso no da para discutir. La realidad es que Nacional fue siempre Nacional. Si ellos se perciben del 91 (1891) es un tema de ellos. La realidad es que Nacional fue siempre Nacional y Peñarol fue durante 20 años CURCC y eso es lo que veo con diferencia. Y después no me doy cuenta cuál es el sentido... porque todos entendemos que el más decano es Albion . A veces me parece bárbaro que nos sintamos el decano pero la verdad, no me agrega tanto. Peñarol no es (el decano) seguro porque un equipo que nació en el 91 (1891) y cambio de nombre en el 13 (1913)".

La Directiva de Nacional desautorizó públicamente a Perchman y Amaro Nadal: rechazó "enfáticamente" sus dichos sobre el decanato del fútbol uruguayo

Flavio Perchman habló del decanato de Nacional y de Peñarol, que salió a responder, y horas después pidió disculpas; ¿qué dijo el vicepresidente?

Tras sus declaraciones, que fueron cuestionadas por hinchas e historiadores del club, Perchman se manifestó en X y pidió disculpas:

En el día de ayer, durante el programa Arriba Bolso, realicé una serie de comentarios referidos al tema del Decanato. Debo reconocer, con absoluta honestidad, que se trata de un asunto que no domino en profundidad y que, por esa razón, algunas de mis expresiones fueron erróneas. — Flavio Perchman (@FlaCePer) October 8, 2026

"En el día de ayer, durante el programa Arriba Bolso, realicé una serie de comentarios referidos al tema del Decanato. Debo reconocer, con absoluta honestidad, que se trata de un asunto que no domino en profundidad y que, por esa razón, algunas de mis expresiones fueron erróneas".

"Por ello, quiero pedir sinceras disculpas a todos los hinchas de Nacional. Lo que no puedo permitir —ni considero justo— es que las expresiones de una persona que reconoce no tener un conocimiento suficiente del tema sean tomadas como verdad absoluta, cuando claramente no lo son".

"Y que adquieran mayor peso que las investigaciones y conclusiones de reconocidos historiadores . Considero muy especialmente a Horacio Cabral Gurméndez, autor de Lapidaria Verdad, y al Dr. Enrique Tarigo, quien fue responsable del informe sobre el Decanato en 1991".

Este jueves esto también generó la reacción de Peñarol la través de sus redes oficiales y se apoyaron en las expresiones del vicepresidente, en referencia al origen de 1891.

Días atrás, el 24 de setiembre, Perchman había pedido disculpas por expresiones vinculadas a Abdón Porte que tampoco habían caído bien en hinchas albos.

Por medio de la presente pido disculpas por el ejemplo que di anoche en Pasión Tricolor sobre Abdón Porte.

Nada más lejos de querer ofender con la situación a nadie

Para los que se sintieron tocados con la situación mil disculpas y abrazo en 3 colores — Flavio Perchman (@FlaCePer) September 24, 2026

El comunicado de Nacional

Tras las declaraciones de Perchman, sumadas a unas que también realizó el vocal tricolor Amaro Nadal, el club emitió un comunicado oficial en el que rechazaba "enfáticamente" sus conceptos, desautorizando a ambos dirigentes.

“La Comisión Directiva del Club Nacional de Football rechaza enfáticamente las declaraciones de su vicepresidente, Flavio Perchman, y su vocal Amaro Nadal acerca del decanato de nuestra institución. Dichas expresiones fueron realizadas a título estrictamente personal y no representan la posición de esta Comisión Directiva ni el sentir de los socios e hinchas de Nacional”, dice el comunicado de Nacional firmado por el presidente Ricardo Vairo.

“Reafirmamos de manera categórica la condición del Club Nacional de Football como Decano del Fútbol Uruguayo. Esta condición cuenta con sólidos fundamentos históricos y documentales, expuestos y sostenidos por diversos historiadores a través de investigaciones, libros, publicaciones y alegatos, y constituye parte fundamental de nuestra historia e identidad institucional. Destacamos el trabajo de nuestra Comisión de Historia y Estadística que cuenta con toda esta información a disposición”, agrega la nota que también está firmada por el secretario albo Raúl Giuria.

Comunicado oficial de la Comisión Directiva del Club Nacional de Football. pic.twitter.com/JjyGz9Kf9P — Nacional (@Nacional) October 9, 2026

Además, se cuestionan los dichos de Perchman y Nadal. “Quienes ocupamos responsabilidades de conducción tenemos el deber, la obligación y el honor de defender y respetar nuestra identidad. Las opiniones personales de ningún dirigente pueden comprometer la posición institucional del Club ni desconocer su historia”, señala el comunicado.

A raíz de esa nota, Peñarol sacó un comunicado oficial, firmado por el presidente Ignacio Ruglio, en el que destacaba la "honestidad intelectual" de los dirigentes albos al reconocer la postura aurinegra con respecto al decanato.

La comunicación de Nacional no cayó nada bien a Amaro Nadal y sería el motivo del malestar de Perchman por el que evalúa si se toma licencia.