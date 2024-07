La desgracia de Nacional con los centrodelanteros: se lesionó Ruben Bentancourt; ¿qué dijo Alejandro Balbi?

Pero no tiene suerte con los número 9 . La semana anterior, antes de jugar contra Danubio, el club informó a través de sus redes sociales que autorizaba el viaje del paraguayo Federico Santander a Asunción, porque tenía que resolver una situación particular.

Luego, Lasarte dio más información, dijo que el problema del futbolista era con uno de sus hijos y que no sabía si iba a volver para terminar el contrato con los tricolores.

Durante el encuentro contra Danubio del fin de semana, se lesionó Gonzalo Carneiro. Sufrió rotura de ligamentos , será intervenido en Barcelona y no volverá a jugar en 2024.

carneiro.jfif

Para colmo de males y aumentar la desgracia, este sábado en el segundo tiempo frente a Miramar Misiones, se lesionó el tercer jugador del plantel en esa posición. A los 56 minutos pidió el cambio Ruben Bentancourt al tiempo que se tomaba la parte posterior de la pierna y golpeaba el piso con rabia.

La visión de Alejandro Balbi

En su lugar entró el juvenil Gonzalo Petit de 17 años, que debutó en la fecha anterior y marcó uno de los seis goles de Nacional.

Antes del partido contra los cebritas, entrevistado en la transmisión de VTV, el presidente Alejandro Balbi habló sobre la posibilidad de reforzar esa zona del equipo: "No abundan los 9, los que hay son costosos y el mercado uruguayo no es muy apetecible; quizá Nacional es el equipo que más interés genera en venir por la Cipa y el Mundial de clubes. No es sencillo, estamos trabajando a destajo".

Y reconoció que habló hace un tiempo con Nicolás López: "Tiene contrato con el grupo Pachuca un año mas, en principio su voluntad es quedarse por allá", dijo refiriéndose al mercado mexicano.