La divertida presentación de Sebastián Rodríguez, que vuelve a Danubio tras sonar para Peñarol en este período de pases

Danubio presentó a su "volante elegante, formado en el club y con ganas de ir por todo"

21 de enero 2026 - 8:44hs
Sebastián Rodríguez fue presentado en Danubio

Sebastián Rodríguez fue presentado en Danubio

Finalmente, el mediocampista volverá al club de Maroñas, tal como había informado Referí el pasado sábado, cuando se dio el acercamiento a falta de los últimos detalles para su firma, lo que finalmente ocurrió en las últimas horas.

“Quiero un volante elegante, formado en el club y con ganas de ir por todo…”, señalaron los franjeados al presentar a Rodríguez, quien luego apareció en una foto en un salón de clases.

Sebastián Rodríguez fue presentado en Danubio
Sebastián Rodríguez fue presentado en Danubio

Sebastián Rodríguez fue presentado en Danubio

“Día 1 presentando a jugadores egresados que vuelven a La Universidad: Sebastián “Cabecita” Rodríguez a Danubio”, indicaron.

Sebastián Fernández celebrando uno de sus goles en Danubio. (Archivo)
DANUBIO

Tras considerar el retiro, Sebastián Fernández anunció que seguirá jugando al fútbol en 2026 y negocia su renovación con Danubio

Sebastián Rodríguez y Ramos en Belvedere
FÚTBOL URUGUAYO

Tras sonar para Peñarol, Sebastián Rodríguez tiene muy encaminado su regreso a otro club del fútbol uruguayo; mirá dónde jugará

El mediocampista de 33 años vuelve al fútbol uruguayo luego de jugar el último semestre en Universidad de Chile.

Y regresa a Danubio, club en el que comenzó su carrera en 2010/11. Luego, pasó por Almería B de España, Locarno de Suiza, Liverpool, Nacional, Veracruz de México, Emelec de Ecuador, Peñarol, Alianza Lima de Perú, Montevideo City Torque y la U de Chile.

Sonó para Peñarol

Rodríguez sonó para Peñarol en el actual período de pases, pero finalmente no hubo avances para su regreso.

stuani-jpg..webp
Sebastián Rodríguez

Sebastián Rodríguez

Según pudo saber Referí, el futbolista estaba dispuesto a volver al fútbol uruguayo y mantuvo conversaciones con allegados a Peñarol.

Sebastián Rodríguez Danubio

