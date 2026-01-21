La divertida presentación de Sebastián Rodríguez, que vuelve a Danubio tras sonar para Peñarol en este período de pases

Finalmente, el mediocampista volverá al club de Maroñas, tal como había informado Referí el pasado sábado, cuando se dio el acercamiento a falta de los últimos detalles para su firma, lo que finalmente ocurrió en las últimas horas.
“Quiero un volante elegante, formado en el club y con ganas de ir por todo…”, señalaron los franjeados al presentar a Rodríguez, quien luego apareció en una foto en un salón de clases.
“Día 1 presentando a jugadores egresados que vuelven a La Universidad: Sebastián “Cabecita” Rodríguez a Danubio”, indicaron.
El mediocampista de 33 años vuelve al fútbol uruguayo luego de jugar el último semestre en Universidad de Chile.
Y regresa a Danubio, club en el que comenzó su carrera en 2010/11. Luego, pasó por Almería B de España, Locarno de Suiza, Liverpool, Nacional, Veracruz de México, Emelec de Ecuador, Peñarol, Alianza Lima de Perú, Montevideo City Torque y la U de Chile.