La divertida presentación de Sebastián Rodríguez, que vuelve a Danubio tras sonar para Peñarol en este período de pases

Danubio presentó oficialmente en sus redes sociales a Sebastián Rodríguez , el talentoso volante que vuelve al club en el que se formó y que en este período de pases había sonado como una opción para retornar a Peñarol .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Finalmente, el mediocampista volverá al club de Maroñas, tal como había informado Referí el pasado sábado, cuando se dio el acercamiento a falta de los últimos detalles para su firma, lo que finalmente ocurrió en las últimas horas.

“Quiero un volante elegante, formado en el club y con ganas de ir por todo…”, señalaron los franjeados al presentar a Rodríguez, quien luego apareció en una foto en un salón de clases.

“Día 1 presentando a jugadores egresados que vuelven a La Universidad: Sebastián “Cabecita” Rodríguez a Danubio”, indicaron.

FÚTBOL URUGUAYO Tras sonar para Peñarol, Sebastián Rodríguez tiene muy encaminado su regreso a otro club del fútbol uruguayo; mirá dónde jugará

DANUBIO Tras considerar el retiro, Sebastián Fernández anunció que seguirá jugando al fútbol en 2026 y negocia su renovación con Danubio

El mediocampista de 33 años vuelve al fútbol uruguayo luego de jugar el último semestre en Universidad de Chile.

Y regresa a Danubio, club en el que comenzó su carrera en 2010/11. Luego, pasó por Almería B de España, Locarno de Suiza, Liverpool, Nacional, Veracruz de México, Emelec de Ecuador, Peñarol, Alianza Lima de Perú, Montevideo City Torque y la U de Chile.

Sonó para Peñarol

Rodríguez sonó para Peñarol en el actual período de pases, pero finalmente no hubo avances para su regreso.

stuani-jpg..webp Sebastián Rodríguez Leonardo Carreño

Según pudo saber Referí, el futbolista estaba dispuesto a volver al fútbol uruguayo y mantuvo conversaciones con allegados a Peñarol.