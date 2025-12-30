Dólar
El Observador / Fútbol / DANUBIO

Tras considerar el retiro, Sebastián Fernández anunció que seguirá jugando al fútbol en 2026 y negocia su renovación con Danubio

"Papelito" se mantendrá como uno de los seis jugadores de la generación de Sudáfrica 2010 que continúa en actividad

30 de diciembre 2025 - 8:54hs
Sebastián Fernández celebrando uno de sus goles en Danubio. (Archivo)

Sebastián Fernández celebrando uno de sus goles en Danubio. (Archivo)

@DanubioFC

Luego de un periodo en el que se planteó la opción de retirarse, Sebastián Fernández anunció que continuará su carrera como futbolista, confirmó el propio jugador a Referí.

El delantero de 40 años comunicó su decisión a autoridades de Danubio en las últimas horas, según informó Carve Deportiva, y ahora negocia con el club la renovación de su contrato. Si no llegan a un acuerdo, Fernández aseguró que continuará su carrera en otro destino.

"Papelito" viene de jugar 37 de los 38 partidos de la franja en el 2025. Convirtió 10 goles, nueve en la Liga AUF Uruguaya y uno por Copa Sudamericana, y aportó cinco asistencias.

Viene de jugar su cuarta temporada en el conjunto de Maroñas, al que llegó en 2022. Es el segundo equipo en el que más partidos jugó en su carrera por detrás de Nacional, con 160 encuentros disputados y 39 goles anotados.

Sebastián Fernández habló con Referí sobre su carrera futbolística y de varios temas más
ENTREVISTA

"Tenía todo lo que quería, pero estaba muy angustiado, no disfrutaba, sin saber por qué": Sebastián Fernández contó cómo la meditación lo ayudó a salir de un momento complicado cuando jugaba en Nacional

Ivo Constantino, el nuevo delantero argentino de Danubio
MERCADO DE PASES

Club por club, repasá altas y bajas el período de pases de la Liga AUF Uruguaya para la temporada 2026

Fernández también se mantendrá como uno de los seis jugadores de la generación de Sudáfrica 2010 que continúa en actividad.

Fernando Muslera (en Estudiantes de La Plata), Martín Silva (en Libertad de Paraguay), Martín Cáceres (libre), Nicolás Lodeiro (en Nacional) y Edinson Cavani (en Boca Juniors) son los otros cinco.

