FÚTBOL URUGUAYO

Tras sonar para Peñarol, Sebastián Rodríguez tiene muy encaminado su regreso a otro club del fútbol uruguayo; mirá dónde jugará

El mediocampista de 33 años vuelve al fútbol uruguayo luego de jugar el último semestre en Universidad de Chile

17 de enero 2026 - 14:52hs
Sebastián Rodríguez y Ramos en Belvedere
Foto: Leonardo Carreño.

Sebastián Rodríguez, el talentoso volante que jugó tanto en Nacional como en Peñarol, tiene muy avanzada su regreso al fútbol uruguayo en este período de pases y solo restan detalles para que sea anunciado por su nuevo club.

El mediocampista está muy cerca de firmar con Danubio, el club que dirige actualmente Diego Monarriz y en el que el futbolista se formó y debutó en Primera división.

000-329f2xx-jpg..webp
El festejo de Sebastián Rodríguez
El festejo de Sebastián Rodríguez

Así lo confirmaron a Referí este sábado fuentes del club de Maroñas, desde donde destacaron que aún quedan los últimos detalles para cerrar la contratación, la que quedará confirmada cuando se anuncie en las redes de la institución.

Diego Aguirre
Según pudo saber Referí, el futbolista estaba dispuesto a volver al fútbol uruguayo y mantuvo conversaciones con allegados a Peñarol.

whatsapp-image-2023-11-11-at-16-02-01-jpeg..webp
Sebastián Rodríguez
Sebastián Rodríguez

El mediocampista de 33 años vuelve al fútbol uruguayo luego de jugar el último semestre en Universidad de Chile.

Y regresa a Danubio, club en el que comenzó su carrera en 2010/11. Luegó, pasó por Almería B de España, Locarno de Suiza, Liverpool, Nacional, Veracruz de México, Emelec de Ecuador, Peñarol, Alianza Lima de Perú, Montevideo City Torque y la U de Chile.

Peñarol Sebastián Rodríguez fútbol

