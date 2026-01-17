Tras sonar para Peñarol, Sebastián Rodríguez tiene muy encaminado su regreso a otro club del fútbol uruguayo; mirá dónde jugará
17 de enero 2026 - 14:52hs
Sebastián Rodríguez y Ramos en Belvedere Foto: Leonardo Carreño.
Sebastián Rodríguez, el talentoso volante que jugó tanto en Nacional como en Peñarol, tiene muy avanzada su regreso al fútbol uruguayo en este período de pases y solo restan detalles para que sea anunciado por su nuevo club.
El mediocampista está muy cerca de firmar con Danubio, el club que dirige actualmente Diego Monarriz y en el que el futbolista se formó y debutó en Primera división.
Así lo confirmaron a Referí este sábado fuentes del club de Maroñas, desde donde destacaron que aún quedan los últimos detalles para cerrar la contratación, la que quedará confirmada cuando se anuncie en las redes de la institución.
Según pudo saber Referí, el futbolista estaba dispuesto a volver al fútbol uruguayo y mantuvo conversaciones con allegados a Peñarol.
El mediocampista de 33 años vuelve al fútbol uruguayo luego de jugar el último semestre en Universidad de Chile.
Y regresa a Danubio, club en el que comenzó su carrera en 2010/11. Luegó, pasó por Almería B de España, Locarno de Suiza, Liverpool, Nacional, Veracruz de México, Emelec de Ecuador, Peñarol, Alianza Lima de Perú, Montevideo City Torque y la U de Chile.