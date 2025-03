La idea de Ruglio para llevar a Nacional y a Peñarol a jugar el Torneo Gaúcho, la negativa de Brasil, las respuestas de Vairo, Ignacio Alonso y el plan que tiene la AUF

La respuesta inmediata del presidente de la Federación Gaúcha, Luciano Hocsman , responsable del Torneo Gaúcho fue que no será posible salvo que los grandes se desafilien de la AUF y realicen sus gestiones para competir, como cualquier otro equipo, en Brasil.

El Torneo Gaúcho se desarrolla desde 1919, es organizado por la Federación Gaúcha, y en las últimas 25 ediciones, desde 2001 a la fecha, se repartieron los títulos dos clubes, Internacional y Gremio, salvo en 2017, cuando lo conquistó Novo Hamburgo. En la historia, Inter ganó 46 títulos y Gremio 43. El resto de los clubes 16.

¿De qué forma se disputa el Gaúcho? Es un torneo que tiene cuatro divisionales. En el Gaúcho 1, en el formato participan 12 clubes de primera división, se juega una primera fase de tres grupos de cuatro equipos con partidos de ida y vuelta. Luego, los tres primeros y el mejor segundo avanzan a semifinales, en donde inician las eliminaciones directas en partidos de ida y vuelta.

En la edición que terminó el fin de semana participaron equipos de Santa Cruz do Sul, Pelotas, Caxias do Sul, Porto Alegre, Bagé, Ijuí y Erechim.

Esto explicó Ruglio en Carve Deportiva AM 1010 sobre su idea: “Es un proyecto que puede estar bueno y que lo hablamos con Nacional, con la AUF y con el presidente de Inter, en el que Peñarol y Nacional jueguen el Gaúcho desde enero a marzo del año que viene, como invitados. El presidente de Inter se súper prendió. Este tema hacía rato que lo tenía en la cabeza, porque siempre busco que Nacional y Peñarol salgan a competir al exterior. Flavio me acompañó la idea. El presidente del Inter lo ve espectacular. D’Alessando lo vio espectacular. Conmebol dijo que está para acompañar”.

Luego dijo que “solo se mezclan dos fechas” y que los equipos uruguayos jugarían de locales en Montevideo.

También expresó que el presidente de Conmebol, lo apoyó: “Alejandro dijo vamos para adelante. Nacho (Alonso) va a empezar a hacer gestiones. El presidente de Inter me invitó a desarrollarlo”.

Además, Ruglio se manifestó sobre la postura de Peñarol con la Copa AUF Uruguay, en la que renunció a participar en 2024 y recibió una multa de $ 700.000 de la AUF.

“Le comentaba a Nacho (Alonso) que nosotros no tenemos problemas en jugar la Copa Uruguay, porque los equipos del interior necesitan un salto de calidad, y nosotros precisamos un salto de calidad que nos permita generar una competencia internacional que no tenemos. El Gaúcho calza perfecto. Lo tenés a 500 kilómetros. Arranca el 16 de enero y termina a mediados de marzo. Me parece que va a prosperar. Vamos a meterle mucho trabajo para ver si, como hablamos recién con Flavio (Perchman), en 2026 podemos pegar un cimbronazo y sacar a Peñarol y Nacional a jugar al exterior”.

Lo que dijo Ignacio Alonso: no piensa en el Gaúcho y proyecta a otros clubes uruguayos

El presidente de la AUF también abordó el tema en Carve Deportiva, se refirió a la charla que tuvo con Ruglio y comentó que tenía una idea de integración con la Federación Gaúcha, pero no a través de un torneo que ya está constituido. Además, manifestó que su intención es integrar a Nacional, a Peñarol y a otros clubes del fútbol uruguayo.

“Tuvimos una charla con Nacho (Ruglio) ayer. Nosotros hace un tiempo venimos manejando esa idea, pero no la del torneo específico del Gaúcho, que manejó Nacho, pero si una forma de integración con la Federación Gaúcha. Lo venimos hablando, para tener algún tipo de campeonato o copa”.

Además aclaró que su plan “no es del estilo que manejó Nacho (Ruglio), que es una copa que ya existe sino una copa con más equipos uruguayos que Nacional y Peñarol. Los gauchos juegan esa copa con 12 clubes, además de Inter y Gremio hay equipos muy buenos. Pensamos que podemos tener una copa con más equipos uruguayos e integrar a la Federación Gaúcha que tiene buen fútbol y buenas instalaciones deportivas".

Luego agregó: "Conversamos y a Nacho le plantee nuestra idea. Hay que conversar con la Federación Gaúcha que es la contraparte para ver qué tipo de integración se puede hacer. Si aceptan en esa copa de dos meses. Todo lo que es competencia internacional sirve. Es un torneo muy competitivo. Entiendo que deben ser más equipos uruguayos los que participen".

De todas formas, fue muy claro sobre la forma en que se deben dar estos pasos ante la consulta de si la AUF permite que puedan participar Nacional y Peñarol en un torneo oficial en Brasil: "Tiene que ser algo en lo que estemos todo de acuerdo y debe ser aprobado. Lo que sea para crecer y competir, estamos de acuerdo".

Lo que dijo Ricardo Vairo: ni sí ni no

El presidente de Nacional, dio su punto de vista en Carve Deportiva. "Es una idea que surgió no solo por el momento en el que se juega, entre enero y marzo, sino también por el momento económico ni que hablar, jugando partidos clásicos y cruzándose con Inter y Gremio, y también por lo deportivo porque ya es arrancar con un nivel de juego que te preparan mejor para el resto del año”.

Y añadió: “Es una idea interesante pero hay que analizarla después con la parte deportiva y técnica, porque te agarra al principio de la temporada. Hay que analizar una serie de hechos antes de tomar una decisión final, pero la idea es interesante".

Presidente de la Federación Gaúcha: "Los clubes deben abandonar la AUF"

El presidente de la Federación Gaúcha, Luciano Hocsman, fue consultado sobre la posibilidad que planteó Ruglio y su respuesta fue tajante.

Manifestó que nunca nadie se le acercó para discutir el tema y detalló los pasos que deberían dar los clubes uruguayos para jugar en ese país.

"El primer paso sería que los clubes (Nacional y Peñarol) abandonaran la AUF -señaló el dirigente-. Después de eso, necesitarían regularizar su situación en Brasil, con el registro en el CNPJ (registro de personas jurídicas) y otra documentación".

"Una vez hecho esto -prosiguió Hocsman-, deberán iniciar el proceso de afiliación a la FGF, cumpliendo con lo que determine el Estatuto de la entidad. Una vez regularizada ante la FGF, la solicitud de adhesión es enviada a la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) para su registro ante la entidad nacional".

Luego de regularizar estos trámites, "según el Estatuto de la FGF, iniciarían su trayectoria en Rio Grande do Sul compitiendo en la Serie Gauchão B hasta asegurar lugares en la Serie A2 y luego en la Serie A1 (Gauchao). Además, como estarían afiliados a la FGF y la CBF, tendrían que ganarse un lugar en la Serie D brasileña antes de llegar a la Serie A brasileña", expresó Hocsman.

Sin embargo, aclaró: "El fútbol gaúcho siempre tendrá sus puertas abiertas para recibir a clubes uruguayos para competir en torneos de integración y/o preparación con clubes gauchos".