Sorpresiva presencia de Diego Aguirre en Luque

Con un Peñarol que arrastra cinco partidos sin poder ganar a nivel local, que está undécimo en el Torneo Apertura y que el jueves jugará ante el líder Liverpool, el entrenador Diego Aguirre se dio el lujo de viajar a Paraguay para presenciar el sorteo.

“No voy a decir nada porque el año pasado dije al único que no quiero es al Mineiro y la última bolilla fue Mineiro. Hoy no digo nada. Que venga el que venga, claro que hay tres o cuatro equipos que no quiero que vengan, pero ni los nombro. Una vez que sea el sorteo, que sea lo que sea”, declaró esta mañana.