"Supongo que habrán venido a pedir crédito": la ironía del presidente de Peñarol Ignacio Ruglio sobre la delegación de Nacional que viajó al sorteo de la Copa Libertadores

El titular de los carboneros coincidió con los directivos tricolores y señaló que seguramente tengan una reunión en la capital guaraní. "Me dijeron Perchman y Vairo para juntamos, ellos vinieron en delegación grande porque van a tener reuniones con (el presidente de Conembol, Alejandro) Domínguez y el resto. Nosotros vamos a estar esperando el sorteo y como le dije a Flavio, lo que quieran, estamos para juntarnos charlar y para lo que sea”, dijo a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

Luego, se refirió al supuesto préstamo que pedirán los tricolores.

“Ellos tendrán sus reuniones, supongo que habrán venido a pedir crédito de vuelta acá en Conmebol, porque ya le dieron un crédito atípico de casi 8 o 9 millones de dólares. Yo hace mucho que estoy en esto, si vienen tres presidentes juntos en el avión… Le digo ayer a Diego (Aguirre, quien viajó a Asunción): si vienen tres presidentes juntos, algo vienen a pedir, a un sorteo no venis con una delegación de 6 o 7 y con tres presidentes”.

Ruglio le restó importancia a que la Conmebol le vuelva a dar dinero a Nacional. ”Supongo a que habrán venido, tienen todo su derechos y cada cual busca la forma de llevar su club adelante como puede”.

Dulce con la Conmebol

Además, el presidente de Peñarol manifestó que Nacional está “dulce” con la Conmebol.

“Con Conmebol y, autoridades, seguro. Todo el mundo sabe: le adelantaron casi 9 millones de dólares hace un año entre AUF y Conmebol y uno que conoce de esto, cuando vi que venían todos… Si Ricardo y Flavio son una dupla de presidentes, son cuatro que vinieron (por Ache y Balbi)… Pero bueno, cada cual que haga su juego. Y así es como debe ser, supongo que parte de las reuniones de ellos van a ser de eso”, expresó.

Consultado por si Peñarol había levantado el teléfono porque Nacional va a pedir una ayuda económica a Conmebol para un museo en el Gran Parque Central, dijo que no.

“No, nada, ni sabía eso. Sabía que iban a pedir algo para el Parque Central o algo de eso. Está muy bien. Ellos harán su juego, se sienten fuertes en la relación con Domínguez y la Conmebol. Y Conmebol les seguirá adelantando dinero, supongo, si es lo que necesitás”.

Ruglio también señaló que Peñarol no necesita ese tipo de adelantos. “Gracias a Dios no, y si un día lo necesitamos creo que no saldría de acá. Acá pedimos los adelantos normales previstos por Conmebol de cada clasificación”, explicó.