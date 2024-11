"Me gritaban 'te robaste 30 millones de dólares', me tuve que fumar eso": lo que dijo Ignacio Alonso sobre la silbatina, los 7 millones de Nacional y la denuncia a la AUF

Alonso señaló que en ese informe se hace mención a los US$ 7 millones para Nacional.

“En parte de esas conclusiones y de los datos falsos, está este tema de los 7 millones famosos a Nacional. ¡Mentira!”, expresó. “No les dura ni dos minutos la mentira, porque la Asociación nunca le dio 7 millones de dólares a Nacional”.

20240906 Despedida de Luis Suárez de la selección de Uruguay Foto Leonardo Carreño (12).jpeg Nery Pumpido y Luis Suárez Foto: Leonardo Carreño

Luego, explicó cómo es el tema de los tricolores. “Nacional tiene 29 clasificaciones seguidas a la Copa Libertadores en fase de grupos. En ese sentido tiene total libertad y sustento para realizar operaciones. ¿Qué tiene que ver la AUF en una diferencia a favor de alguien si ha apoyado a todos los (clubes) que han pedido adelantos en la asociación?”.

Alonso agregó que otros clubes pidieron lo mismo que los albos. "Peñarol ha pedido y lo ha tenido. Liverpool lo ha tenido. No hemos hechos una sola diferencia respecto a esto”.

Ante la mención que la diferencia podía ser con respecto a la cifra que pidió Nacional, Alonso señaló que “la cantidad deriva en una realidad”. “Seamos realistas, no entremos en infantilismos”, comentó, al explicar que como los albos generalmente acceden a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pueden pedir ese monto de dinero. “Es diferente el que clasifica a Fase de Grupos que a Fase 3”, señaló.

“No entremos a distorsionar información y decir que la AUF le dio 7 millones, es un desastre eso”, manifestó.

Alonso también se refirió al fondo de financiamiento financiero y las versiones que señalaron que Nacional se lleva el 40%. “No es así”, indicó. “Se previó la misma división para los equipos que es la que tiene el contrato con Tenfield desde hace 25 años”.

“Tiene 20 o 21% cada equipo grande, un porcentaje Primera y otro porcentaje la B. Le aumentamos sí a la B porque fue la más castigada y gracia a eso pudimos sostente una divisional mucho más profesional que antes, con cumplimientos de salarios”, dijo al desglosar cómo se divide ese fondo.

“Nacional tomó el fondo de fortalecimiento y tuve ese dinero”, expresó. “Los firmantes de la denuncia lo tienen y denuncian que ese dinero no les entró, una cosa de locos”.

La silbatina en el Estadio Centenario

Alonso también recordó la fuerte silbatina que recibió en el Estadio Centenario cuando se le hizo el homenaje a Luis Suárez en su despedida y tuvo que entrar a la cancha junto al exjugador argentino Nery Pumpido, quien representó a la Conmebol en el homenaje al delantero.

“Hablan de 30 millones de dólares que faltan… A mi gritaban en el Estadio, cuando la famosa silbatina, que entré con Pumpido y le dije ‘entro contigo Nery y me van a silbar a mí’. Yo no eludo las responsabilidades... Tengo audios de gente que me gritaba te robaste 30 millones de dólares. Me tuve que fumar eso, porque ese informe (en el que se basa la denuncia) sumaba el saldo final de la cuenta de pasivo, de adelantos, de cinco temporadas, cuando lo único que es relevante es la última”, señaló.

Para el presidente de la AUF, el informe “está fabricado para impresionar”. “Los conceptos que están adentro, en su 80% son los dineros que piden adelantado los clubes en diciembre por su clasificación a las copas. Es decir, los denunciantes denuncian la desaparición de un dinero que tienen ellos. Para que la gente se dé cuenta de lo que es la maniobra, el ataque que estamos soportando nosotros”.

“Es otra muestra de fabricación de relatos y de hechos para enchastrar y agredir, que a uno lo indigna”, agregó Alonso, quien consideró “pobre” el informe y que no evalúa hacer una contradenuncia.