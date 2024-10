Ignacio Alonso dijo que la denuncia penal contra la AUF "es un mamarracho" y "una operación"

El titular de la AUF se refirió así al contrato de televisión del fútbol local que une a la AUF con la empresa Tenfield hasta el 31 de diciembre de 2025.

"En ese sentido, entiendo y lo entiende también la gente, que lo ha notado a pesar de nuestro silencio, que ahora de a poco estamos quebrando, porque entregamos todo, respaldado, como corresponde, que el camino que hemos hecho todos en estos últimos años ha derivado en que en escasos ocho meses puede darse una licitación en la cual el mejor postor en libertad, el fútbol uruguayo pueda acceder a los recursos que genera que son realmente muchísimos, y que al no captarlos al momento, tiene como consecuencia un rezago tremendo en infraestructura, en capacidad presupuestaria, en desarrollo, en formación de futbolistas", explicó.

"Nuestro fútbol ha perdido en estos últimos 15 años, para no contar años atrás, no menos de US$ 250 - US$ 280 millones que hubiera podido captar. Eso ya pasó, ahora hay que mirar para adelante y captar el nodo principal de ese mercado que existe y no podemos perder la oportunidad de catapultar nuestro fútbol a lo que merece, a lo que la afición merece, los clubes y jugadores merecen, y a lo desesperadamente necesitamos para volver a ser competitivos a nivel internacional. Hoy, la exigencia del profesionalismo del mundo, no admite perder la posibilidad de que en julio del año que viene, eventualmente tener la mejor contratación de la historia del fútbol uruguayo para que los clubes se refuercen y este tema que es el que está detrás de bambalinas, subyacente, fue lo que le dio impulso a la denuncia penal. No hay que confundirse, acá hay una guerra comercial por los derechos del fútbol local que le dio sustento a este mamarracho de denuncia penal", agregó.

La nueva camiseta de Uruguay

Alonso también habló sobre el nuevo contrato que la AUF firmó con la empresa Nike el pasado 28 de setiembre por un monto de US$ 40 millones.

"Es un gran acuerdo al que se llegó dentro del marco de un proceso competitivo donde participaron las empresas más importantes del mundo. En ese contexto han competido y eso era muy importante para poder elevar los valores que en este caso son mayores a los que se lograron hace siete años, en el período anterior. Y se lograron adicionales con respecto a la provisión con indumentaria, asuntos relaciones con el fútbol interno que vamos a poder alcanzar más adelante, incorporación de vestimenta para distintos sectores que conforman el fútbol amateur. Es un acuerdo que le va a dar mucho rédito a la AUF, más margen de estabilidad por lo económico, y además por la calidad de la indumentaria y la disponibilidad para nuestras selecciones nacionales en todas las categorías", dijo Alonso.

"Fuera de eso, le va a dar al público, a la gente, la posibilidad de acceder a indumentaria sin restricciones en las casas de deportes a nivel local e internacional, a través también de la plataforma de e-comerce, la nuestra de la Asociación, y las de la propia empresa. Una de las cosas que siempre hemos reclamado era poder controlar y acceder al dato de la venta, de acceder a un mayor stock para la venta de la gente, y ahora lo vamos a lograr a través de este contrato y el público se va a ver favorecido de la indumentaria y seguramente vamos a poder ver como en otras partes del mundo, estadios pintados de nuestro color, el celeste, como vemos otros cuando nos toca jugar de visitantes. Era algo que veíamos con un poco de envidia y ahora la gente va a poder acceder con muchas menos restricciones a esa indumentaria", afirmó.

El balance de Ignacio Alonso sobre el momento deportivo de Uruguay

Antes de jugar contra Ecuador, Alonso dijo: "Venimos con plata en el banco y ante la ausencia de jugadores, que la pasada doble fecha fueron 15 entre lesiones y suspensiones, tenemos que pensar que esa plata ha servido. Ahora hay que ir por la recuperación del nivel de juego y de los resultados. Lo que pasó ante Colombia y las suspensiones y lesiones que se generaron distorsionaron un gran momento deportivo rodeado de muy buenos rendimientos. En la Copa América fuimos terceros, que no fue lo que fuimos a buscar, pero fuimos protagonistas indiscutibles después de muchísimos años. Merecimos estar en la final y creo que si estábamos en la final éramos campeones. No hay que perder de vista eso. Lo que vino después fue circunstancial y derivado de los hechos que se generaron contra Colombia".

Después del partido, en conferencia de prensa, expresó: "Fue un buen primer tiempo, hay que estar tranquilos fundamentalmente por lo que viene. Estoy tranquilo".

La situación de Darwin Núñez

Sobre Darwin Núñez, habilitado por el TAS provisoriamente tras una sanción de cinco partidos que pasó por dos instancias jurídicas en Conmebol, Alonso dijo: "Esto fue una medida cautelar que suspende la vigencia de la sanción impuesta por la Comisión de Disciplina de Conmebol que fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones de Conmebol, ante una apelación nuestra en el TAS. Se suspendió la vigencia de la sanción porque la misma se iba a consumar en un mes. Entonces el TAS determinó suspenderla hasta que puedan estudiar el tema a fondo. Sus tiempos son más largos que los de los órganos de Conmebol, por lo tanto podría darse también que en la próxima fecha Darwin Núñez también estuviera disponible. Esto fue pensado y hablado con el cuerpo técnico y los abogados. Entiendo que va a estar en los próximos partidos esperando el fallo definitivo del TAS".