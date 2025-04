La imperdible anécdota que contó Diego Monarriz, técnico de Juventud de Las Piedras que alcanzó la punta del Torneo Apertura, de los dientes postizos de Tony Gómez; mirá el video

También habló de Marcelo Bielsa, su coterráneo, quien está al frente de la selección uruguaya.

"Bielsa está en otro nivel, superlativo, es un enorme técnico", comenzó diciendo Monarriz este domingo en el Polideportivo de canal 12.

Y luego dijo: "Yo estoy a años luz de él, muy lejos de su nivel, pero me gustaría hacer jugar a Uruguay de otra manera, si estuviera en su posición. Que Darwin (Núñez) no juegue tan solo arriba, que los extremos lleguen más, que Pajarito (Valverde) y De Arrascaeta jueguen en sus puestos. Pero no es una crítica, ojo. Es como yo querría hacerlos jugar".

Al término de la nota, le avisaron que Tony Gómez, campeón de la Copa Libertadores de América y de la Copa Intercontinental con Nacional en 1988, le mandaba saludos.

Diego Monarriz en Juventud de Las Piedras Diego Monarriz en Juventud de Las Piedras @JuventudUy

Allí, Diego Monarriz, quien jugaba de enganche en San Lorenzo, recordó cuando Tony jugó en los santos de Boedo en el mismo plantel que él.

Entre 1989 y 1990, compartieron plantel en el club argentino y Diego Monarriz dijo: "¡Qué jugador el Tony! Mandale saludos!".

Y prosiguió: "Recuerdo que en las concentraciones, se sacaba los dientes postizos y los metía en los vasos de Coca Cola. Yo no podía creer que un pibe de 20 años tuviera dientes postizos".

"Entonces nos reíamos con él, porque nos hacía reír. ¡Y qué jugador que era! ¡Tremendo jugador!".

Y terminó: "Espero que con el paso del tiempo y con los pesos que debe haber hecho, se haya hecho el comedor nuevo (de la boca), y ya tenga el comedor fijo".