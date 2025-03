La reunión de Ricardo Vairo y Martín Lasarte; mirá lo que dijo el presidente de Nacional, "la fe" del entrenador y "el margen" que le queda en su cargo

“Él se tiene mucha confianza en poder revertir esto. Y bueno, hoy la decisión es que el domingo va a dirigir, por supuesto”, comentó.

Flavio Perchamn, Ricardo Vairo Flavio Perchman y Ricardo Vairo viendo a Nacional en Belvedere Foto: Leonardo Carreño

Vairo también se refirió a la Copa Libertadores, en la que los albos debutarán la semana próxima. “También está el tema de la Copa, estamos en la Copa también gracias a él, por el año que tuvimos el año pasado, que si bien no salimos campeones, hicimos un puntaje muy importante”.

"Ya no hay más margen"

“Así que, como decía al principio, la reunión fue clara, transparente y los dos partes sabemos de que ya no hay más margen de espera y hay que ganar”, comentó.

Consultado por si estaba en duda la continuidad, Vairo dijo: “A ver, no es que esté en duda o no esté en duda, o sea, lo que está claro es que no hay más margen y que si no se gana, evidentemente, vamos a tener que tomar alguna decisión. Y eso quedó claro entre él y yo, y él lo entendió perfectamente”.

Ante la pregunta de por qué no se tomó la decisión de cesarlo y por qué lo harían el domingo si pierde ante Juventud.

Liverpool vs Nacional Torneo Apertura 2025 Martín Lasarte.jpeg Martín Lasarte, entrenador de Nacional FOTO: LEONARDO CARREÑO

“Primero, porque creemos que merece esta oportunidad. Segundo, porque para cesar hay que tener soluciones. Y tercero porque si hiciéramos un cambio tampoco nadie nos asegura que en tres días vamos a tener un entrenador que vaya y gane el domingo y gane el miércoles en Medellín”.

“Así que preferimos junto con Flavio (Perchman, vicepresidente del CNF) que estamos, a pesar de que la prensa pueda decir que estamos en diferencia, estamos en contacto continuamente y tomamos las decisiones después de intercambiar entre ambos, entendimos que lo mejor era que aclarar la situación y repito, no tenemos más margen y entendemos que el domingo debería dirigir Martín”, agregó Vairo.