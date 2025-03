La decisión de Nacional con la continuidad de Martín Lasarte, el ultimátum y la reunión de este viernes en Los Céspedes

Cabe destacar que Nacional jugará este domingo ante Juventud de Las Piedras por la novena fecha del Torneo Apertura en el Gran Parque Central y el lunes viajará a Colombia para su debut en la Copa Libertadores el miércoles ante Atlético Nacional.

Liverpool vs Nacional Torneo Apertura 2025 Martín Lasarte y Esteban Conde.jpeg Esteban Conde y Martín Lasarte FOTO: LEONARDO CARREÑO

Luego, seguirá en doble actividad porque el domingo jugará ante Cerro Largo FC en Melo y luego recibirá a Bahía por la copa.

La decisión de Nacional con Martín Lasarte

Finalmente, este jueves a la noche Perchman anunció la decisión que tomaron.

“El domingo dirige Martín”, dijo el vicepresidente tricolor a Las voces del fútbol de Canal 5.

Consultado por qué pasará si no gana el domingo, Perchman señaló: “Creo que el margen se acortó muchísimo, esto es fútbol”.

“Los puntos que podíamos haber perdido se perdieron, 11 puntos de 24. Haciendo un buen campeonato como el del año pasado en el Clausura, Martín mismo perdió 9 puntos. Y ahora vamos 11 en la mitad. No hay margen”, agregó.

Flavio Perchman Foto: Leonardo Carreño

Preguntado nuevamente por si el DT no seguiría en caso de empate o derrota, expresó: "Yo creo que es muy difícil".

"Había que tomar una decisión en toda esta telenovela, ayudada por el periodismo, la afición, por toda la realidad... Hoy es jueves, Martín va a dirigir el domingo", agregó Perchman.

Reunión este viernes y ultimátum el domingo

Las reuniones continuarán en Nacional este viernes, cuando el presidente Vairo irá a la Ciudad Deportiva Los Céspedes para tener una charla con Lasarte.

Así lo confirmó Perchman, quien el pasado lunes mantuvo un encuentro de dos horas con Lasarte.

El entrenador tendrá un ulimátum el próximo domingo, con la obligación de ganar para seguir en el cargo y comenzar la Copa Libertadores.

Liverpool vs Nacional Torneo Apertura 2025 Martín Lasarte.jpeg Martín Lasarte, entrenador de Nacional FOTO: LEONARDO CARREÑO

¿Qué pasaría si Nacional no gana? En ese caso el DT sería cesado y todo indica que Rafael García, DT de Tercera división, tomará el puesto de forma interina para el debut en la Copa Libertadores.

"Para mi Martín va a viajar a Medellín, espero que así sea. Si pasa algo malo, viajaremos con gente del club", señaló Perchman, quien espera un triunfo el próximo domingo en el Parque.

“Martín está frustrado, pero no entregado”

Perchman dio más opiniones sobre la situación de Lasarte y el momento de Nacional de cara al domingo

“Lo que no puedo estar es previendo situaciones”, dijo a Las voces del fútbol. “Yo si pierdo 2-0 en el Parque, la situación va a ser insostenible, está siendo muy complicada”, señaló sobre el partido del domingo.

Consultado por si esa situación insostenible era por la hinchada, respondió: “Y sí, es el microclima que tenemos en el fútbol. Si yo hoy tomara una decisión por la hinchada, tendría que no seguir Martín, y sin embargo no lo estamos haciendo. Pero llega un momento que tenés que descomprimir una situación, estás en un cuadro grande”.

“En los cuadros grandes te dan dos chances, no la aprovechaste y vas para afuera. Las exigencias de un club como Nacional son otras”, agregó. “¿Te parece justo? No, no me parece justo”.

Liverpool vs Nacional Torneo Apertura 2025 Martín Lasarte.jpeg Martín Lasarte en Belvedere FOTO: LEONARDO CARREÑO

Además, Perchman señaló que Lasarte sabe la situación en la que está. “Martín mismo es consciente, sabe que no tiene margen. La tiene clara, es autocrítico. Está frustrado, pero para mí no lo veo entregado, pero frustrado está”.

El vice tricolor también comentó que no ve como algo “absurdo” cómo están manejando la situación con el DT.

“Si quiero hacer la fácil, hago lo que todo el mundo quiere hoy, que es que no siga Martín”, expresó. “Yo nunca en mi vida hice la fácil. Yo creo que Martín tienen que dirigir el domingo. Lo que tenemos que volver a generar bonus, como en los flippers de chico, hay que ganar bonus para volver a tener más vida. Porque a medida que vas perdiendo puntos, te va quedando más corta la piola. No me parece que esto que esté diciendo sea algo absurdo en el mundo del fútbol y mucho menos en un equipo grande”.