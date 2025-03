La sincera evaluación sobre el chileno Eduardo Vargas que hizo el vicepresidente de Nacional Flavio Perchman

Chile's forward #11 Eduardo Vargas and Ecuador's goalkeeper #01 Hernan Galindez fight for the ball next to Ecuador's defender #04 Joel Ordonez during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Chile and Ecuador at the Naciona

Chile's national football team forward Eduardo Vargas kicks the ball during a training session in Santiago on March 17, 2025. Chile will face Paraguay for a FIFA World Cup 2026 qualifier football match on March 20. Javier TORRES / AFP

Lo que dijo Perchman sobre los rendimientos en Nacional

“Creo que lo que más hemos sufrido es la regularidad en rendimientos”, dijo el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, este jueves a Minuto 1 de radio Carve Deportiva, al otro día del empate 2-2 ante Liverpool en Belvedere.

Luego, comenzó con el análisis.

“¿Nico López es el de ayer? Que para mí estuvo bien sacado. ¿O es el jugador extraordinario que jugó contra River en el Franzini?”, dijo sobre el Diente.

Nicolás López Foto: Leonardo Carreño

Luego, se refirió al venezolano Rómulo Otero, de quien dijo escuchar que comentan “que no ha mostrado”.

“Si no juega”, señaló. “El otro día jugó 35 minutos ante Plaza y fue un partido extraordinario. Ayer jugó un partido normal. Jugó todas las pelotas con mucho criterio, hizo cambios de frente de 40 metros que casi siempre lo da al pie, tuvo una ocasión de definir y no definió bien, me pareció que hizo un correcto partido, no a la altura ni cerca de lo que hizo con Plaza”.

20250322 Rómulo Otero de Nacional ante Plaza Colonia por el Torneo Apertura Rómulo Otero de Nacional ante Plaza Colonia por el Torneo Apertura FOTO: L. Carreño

“¿Cual es Herazo?”, preguntó luego sobre el jugador colombiano. “¿El que define notable con Racing, con Progreso, que te muestra que estaba al nivel de ser el 9 de Nacional, o el que no ataca las dos pelotas que le pasan por delante con Plaza?”.

Nacional Plaza Colonia campeonato apertura 2025/ Diego Herazo. Foto: Leonardo Carreño

Lo que dijo Flavio Perchman sobre Eduardo Vargas

Después, le preguntaron por el chileno Eduardo Vargas.

“Vargas todavía no ha jugado”, comentó. “Todavía no puedo tener una valoración de Vargas porque no ha jugado. En algún momento Eduardo va a tener que ir para adentro y jugar”, agregó.

eduardo vargas.jpg El festejo de Eduardo Vargas Foto: @LigaAUF

En Nacional el delantero suma 97 minutos en cinco presentaciones, todas ingresando como suplente, y con un gol, anotado de penal ante Boston River.

En sus recientes partidos con Chile, jugó 72 minutos ante Paraguay y 76 frente a Ecuador.

Chile's forward #11 Eduardo Vargas (L) and Paraguay's defender #06 Junior Alonso fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Paraguay and Chile at the Defensores del Chaco stadium in Asuncion on March Eduardo Vargas en la selección de Chile Foto: AFP

“Ojalá estos minutos que viene de jugar con Chile nos den el rodaje. Es el tema de los jugadores que no juegan porque no tienen fútbol y no tienen fútbol porque no juegan”, dijo Perchman.

20250209 Eduardo Vargas. Clásico, Nacional, Peñarol, Campeonato Apertura. Foto: Inés Guimaraens

“Es el momento que tenes que tener una evaluación”, agregó el vice albo, quien destacó que tener un plantel amplio “no hace fácil” que todos puedan tener minutos.

Perchman también destacó entre los jugadores de mejor nivel a Luciano Boggio, otro de los fichajes tricolores, quien para él “viene teniendo un rendimiento altísimo”.

Nacional Plaza Colonia campeonato apertura 2025/Luciano Boggio. Foto: Leonardo Carreño

“Ayer fue un partido entreverado, no fue un buen partido, estas cosas pasan”, agregó. “A mí no me preocupa que todos los domingos sea el mismo once, pero tenemos que tener 6, 7, 8 rendimientos buenos para poder llevarnos la victoria”.