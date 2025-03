"Estamos en una situación delicada": lo que dijo Flavio Perchman sobre las chances de Nacional en el Apertura, la continuidad de Martín Lasarte y la seguidilla de partidos

Liverpool vs Nacional Torneo Apertura 2025 Flavio Perchman y Ricardo Vairo.jpeg Flavio Perchman y Ricardo Vairo, vicepresidente y presidente de Nacional FOTO: LEONARDO CARREÑO

Consultado por la opinión del presidente de Nacional, Ricardo Vairo sobre el momento del equipo, dijo: "Que Vairo se encargue de decir lo que él piensa, yo hablo por Flavio Perchman. Él está muy preocupado, esa es la realidad", expresó luego de que le mencionaran que este miércoles en sus declaraciones señaló que "el día que se tomen decisiones (sobre el entrenador Martín Lasarte) va a estar por el lado del presidente (Ricardo Vairo)".

En caso de tomar una decisión sobre la continuidad o no de Lasarte, Perchman dijo que no la definirá solo y consultará con directivos.

De todas formas, destacó que el equipo no está "en una situación catastrófica ni desesperante, pero es delicada".

Para Perchman, el resultado ante Liverpool "es el menos saca técnico". "Creo que el partido de ayer es el que menos me parece para hacer un cambio de entrenador. Lo que pasa que se van acumulando situaciones, nos faltan tres o cuatro partidos consecutivos ganados, ver al equipo con mejor funcionamiento, en algunos casos se dan o no se dan, más lo que ya sabemos de que hay una presión colateral de la hinchada muy fuerte, que siempre lo ha hecho con los últimos 10 técnicos", comentó.

Liverpool vs Nacional Torneo Apertura 2025 Flavio Perchman.jpeg El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman FOTO: LEONARDO CARREÑO

El vice tricolor consideró como "el punto más grave" el de "no haber encontrado el funcionamiento".

Consideró que el partido ante Plaza Colonia sí debieron ganarlo. "Quedamos en el debe", comentó.

"Es un tema que la gente quiere sacar (al entrenador) y cambiar el cuerpo técnico", explicó, y recordó que pasó lo mismo con Álvaro Recoba y Álvaro Gutiérrez.

La seguidilla de partidos que se viene

“Estamos en una situación delicada, no está perdido el campeonato y nos empiezan a apretar los tiempos”, sostuvo Perchman.

El vice albo, que hizo una análisis tras el partido en Belvedere, se refirió a la seguidilla de partidos que se le vienen a los tricolores con el comienzo de la doble actividad con la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Nacional jugará el próximo domingo 30 de marzo ante Juventud de Las Piedras y luego viajará el lunes a Colombia para su debut copero ante Atlético Nacional el miércoles 2 de abril y regresará el jueves.

Luego, el domingo 6 abril jugará ante Cerro Largo FC en Melo y el miércoles 9 de abril recibirá a Bahía por la Libertadores, mientras que el 12 de abril volverá a jugar por el Apertura.

La continuidad de Martín Lasarte

Con respecto a la continuidad de Martín Lasarte, Perchman reconoció que la situación de Peñarol, que pasa por un peor momento que Nacional en el Apertura, le ha sacado presión al cuerpo técnico albo.

Liverpool vs Nacional Torneo Apertura 2025 Martín Lasarte.jpeg Martín Lasarte, entrenador de Nacional FOTO: LEONARDO CARREÑO

“Lo que pasa en la vereda de enfrente repercute directamente y eso le ha dado un aire a Martín. Y también Martín colaboró para que pase eso en Peñarol porque jugó tres clásicos, le ganó dos, con un título incluido”, admitió.

Perchman señaló que han cambiado muchos aspectos del club desde que asumieron, pero en la parte deportiva no la han podido cambiar.

“Desde que empezó el Apertura no hemos podido ser regulares. No puede ser que en ocho partidos Nacional solo haya ganado dos partidos seguidos para el plantel que tenemos”, dijo.

Liverpool vs Nacional Torneo Apertura 2025 Luis Mejía, Diego Polenta y Oliva.jpeg Luis Mejía, Diego Polenta y Christian Oliva se retiran tras el empate ante Liverpool FOTO: LEONARDO CARREÑO

“Yo las veo a las cosas. Y no hay nada más fácil en la posición que tengo yo decir 'se va este cuerpo técnico y viene otro', porque ya el domingo hay otra energía, se renueva. Pero no me parece el partido de ayer un partido saca técnico”, sostuvo.

Lo que puede pasar con Juventud y los resultados

“Después de ayer no estaría sacando al cuerpo técnico, pero también escucho a compañeros y a todos. No todos pensamos igual”, agregó Perchhman.

Sobre la continuidad de DT, el vice albo señaló que “son temas que hay que hablarlos” y que este jueves se comunicará con Vairo y con el gerente deportivo Sebastián Eguren.

“Hay que ver. Uno tiene que ver. ¿Qué pasa si el domingo no hay un buen resultado en el Parque con Juventud? Y el otro día te estás subiendo a un avión para ir a Medellín”.

Liverpool vs Nacional Torneo Apertura 2025 Martín Lasarte y Esteban Conde.jpeg Esteban Conde y Martín Lasarte FOTO: LEONARDO CARREÑO

Cuando le mencionaron que no cerraba la puerta a que algo puedo pasar con el DT, dijo: “Yo no cierro la puerta de nada. Lo que pasa que a veces quieren tener cosas contundentes, pero a veces no es fácil tomar situaciones contundentes”, agregó.

Con respecto al partido con Juventud y un posible mal resultado en el Parque, comentó: “Es real que si empata de vuelta en el Parque con Juventud, que lo respeto mucho porque está haciendo un buen campeonato, pero en caso de empatar con Juventud no le pudiste ganar a ninguno de los equipos que subieron. Son datos”

Consultado por si podría hacer un corte de entrenador en ese caso de no ganar en el Parque el domingo, dijo: “No sé”. “También es real que en caso de cambiar (de DT), la persona que viene no tiene casi que días para trabajar. Sería más que nada un cambio de energía. Pero como vas a trabajar si estás arriba de un avión o de un ómnibus”, sostuvo.

Ante la pregunta sobre si Lasarte tenía el apoyo de la Directiva, señaló que "son preguntas que las tendrá que contestar Martín". "Dentro de lo que he podido, he dado todo el apoyo, no me siento en falta en ese punto de vista (...) Creo que a nivel directivo no se lo ha cuestionado mucho".