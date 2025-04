La situación de Edinson Cavani y el probable equipo de Fernando Gago en Boca Juniors para recibir a Barracas

El once que piensa Fernando Gago.

Boca Juniors afronta la fecha 12 del Torneo Apertura con la obligación de cambiar la cara tras la dura derrota ante Newell's por 2-0 , y lo hará recibiendo a Barracas Central en La Bombonera . Para este encuentro, Fernando Gago tiene algunas dudas con respecto al armado del once, el cual integraría Edinson Cavani .

A diferencia del partido ante Newell's, Gago va a recuperar a Carlos Palacios, quién no fue convocado como castigo por no asistir a un entrenamiento por un incomveniente camino al aeropuerto en su regreso a la Argentina. No obstante, el entrenador del Xeneize piensa en mantener la base de la formación que enfrentó a La Lepra en Rosario.