La última duda de Martín Lasarte en el equipo para el clásico Nacional vs Peñarol: dos nombres para un puesto

Como ya informó Referí, en el arco estará Luis Mejía y la defensa no tendrá sorpresas con Leandro Lozano, Sebastián Coates, que llega con gol ante Progreso, Diego Polenta, que no jugó ante los “gauchos” para no ser amonestado, y Gabriel Báez, que tampoco estuvo el domingo por riesgo de amarillas.