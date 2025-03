Las sorpresas de Martín Lasarte en el probable equipo de Nacional para visitar a Racing; mirá el once que probó el DT

El técnico busca mejorar la faceta defensiva de su equipo, que marca goles pero también recibe. “Esa es la búsqueda de esta semana”, señaló Lasarte este jueves en conferencia de prensa . “Intentando buscar dónde encontramos la pata del equilibrio, para tratar de que el equipo sin perder situaciones de ataque, no pierda equilibrio en lo defensivo”.

“Es muy difícil a veces tener un idea y llegar a un equipo y por ahí tener jugadores que nos e adapten a esa idea. Eso está claro”, sostuvo.

“Cuando vos utilizas determinado sistema y lo ponés a la palestra, para que compita y juegue, lógicamente lo que vos pretendes es tratar de genera mucho en un arco y que no te generen en el otro. Después los partidos se juegan. Hay rendimientos, hay situaciones, hay combinaciones, aquello de que bien juega uno con el otro, se me viene a la memoria lo de Oliva y Sanabria. Eso hoy es diferente, en algunas cosas todavía no lo hemos encontrado, es una realidad, y estamos en esa búsqueda. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Con un balance diferente. O será modificando el sistema, agregando un jugador, tratando de que haya dos jugadores que se entiendan mejor o cubrir mayor cantidad de terreno. Esa es la búsqueda en la que estamos, teniendo en cuenta que tenemos una ausencia muy importante como la de Oliva”.

Cambios de nombres y de sistema

Tras esa explicación, Lasarte metió mano en el equipó con cambios de nombres y en el dibujo.

Una de las variantes será en el lateral izquierdo, donde Diego Romero ingresará en el lugar de Gabriel Báez, quien tras los primeros partidos de la temporada no ha logrado recuperar el nivel del año pasado.

Diego Romero y Jairo Amaro en la pretemporada de Nacional en el Roosevelt Diego Romero y Jairo Amaro en la pretemporada de Nacional en el Roosevelt Foto: Nacional

En el medio, por Oliva, el 5 será Yonathan Rodríguez, en un puesto que está en disputa con Jairo Amaro. En ese caso, el DT opta por un jugador con experiencia sobre un juvenil.

1699142497665.webp Yonathan Rodríguez @Nacional

Y la gran sorpresa es la vuelta a la titularidad de Mauricio Pereyra, quien se mete en el once para jugar por detrás de los delanteros en lugar del extremo Lucas Villalba.

20241006 Mauricio Pereyra. Clásico Torneo Clausura 2024, Nacional vs Peñarol (31).jpg Foto: Inés Guimaraens

Esa variante marca un cambio en el sistema táctico. Nacional dejará el 4-2-3-1 para pasar a un 4-3-1-2.

Los tres volantes serán Luciano Boggio, Yona Rodríguez y Jeremía Recoba, quien tendrá un rol más defensivo, mientras que Pereyra será el enganche.

El probable equipo de Nacional

De esta forma, el probable equipo de Nacional será con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Luciano Boggio, Yonathan Rodríguez y Jeremía Recoba; Mauricio Pereyra; Nicolás López y Diego Herazo.