Los 21 convocados por Pablo Peirano en Nacional, las tres bajas, cuatro regresos y los cambios en el equipo titular para enfrentar a Miramar Misiones

El entrenador de Nacional , Pablo Peirano , anunció una lista con 21 futbolistas que fueron convocados para enfrentar a Miramar Misiones por la fecha 12 del Torneo Clausura con tres bajas y cuatro regreso.

El partido se jugará hoy, sábado 18 de octubre a partir de la hora 18.30 en el Gran Parque Central y será el último que Nacional jugará como local en la Liga AUF Uruguaya 2025. Eventualmente podrá regresar si hay finales y si se define, en última instancia, con el régimen de local y visitante.

Regresan a la convocatoria Luis Mejía , quien estuvo ausente el pasado fin de semana por su actividad con la selección de Panamá, el juvenil Exequiel Mereles , luego del diferendo que se planteó en la extensión del contrato, Cristian Oliva , recuperado de la lesión, y Nicolás Rodríguez .

No fueron convocados para este partido los colombianos Hayen Palacios ni Juan Pablo Patiño . También es baja Nicolás Lodeiro , quien fue expulsado en el último partido ante Danubio y el tribunal le aplicó una fecha de suspensión.

Además, se anuncian tres cambios en el equipo titular para jugar ante Miramar: los ingresos de Lucas Villalba, Rómulo Otero y Gonzalo Carneiro.

Dejan el equipo titular el juvenil Alexander Dos Santos, Christian Ebere y Lodeiro.

El probable equipo de Nacional para hoy: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Lucas Villalba, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Rómulo Otero; Gonzalo Carneiro y Maxi Gómez.

Estos son los 21 futbolistas que convocó Peirano: