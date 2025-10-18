Dólar
El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

Los 21 convocados por Pablo Peirano en Nacional, las tres bajas, cuatro regresos y los cambios en el equipo titular para enfrentar a Miramar Misiones

Nacional enfrenta hoy a Miramar Misiones a partir de la hora 18.30 en el Gran Parque Central

18 de octubre 2025 - 16:06hs
Lucas Villalba&nbsp;

Lucas Villalba 

Foto: Dante Fernández/Focouy

El entrenador de Nacional, Pablo Peirano, anunció una lista con 21 futbolistas que fueron convocados para enfrentar a Miramar Misiones por la fecha 12 del Torneo Clausura con tres bajas y cuatro regreso.

El partido se jugará hoy, sábado 18 de octubre a partir de la hora 18.30 en el Gran Parque Central y será el último que Nacional jugará como local en la Liga AUF Uruguaya 2025. Eventualmente podrá regresar si hay finales y si se define, en última instancia, con el régimen de local y visitante.

Regresan a la convocatoria Luis Mejía, quien estuvo ausente el pasado fin de semana por su actividad con la selección de Panamá, el juvenil Exequiel Mereles, luego del diferendo que se planteó en la extensión del contrato, Cristian Oliva, recuperado de la lesión, y Nicolás Rodríguez.

No fueron convocados para este partido los colombianos Hayen Palacios ni Juan Pablo Patiño. También es baja Nicolás Lodeiro, quien fue expulsado en el último partido ante Danubio y el tribunal le aplicó una fecha de suspensión.

Además, se anuncian tres cambios en el equipo titular para jugar ante Miramar: los ingresos de Lucas Villalba, Rómulo Otero y Gonzalo Carneiro.

Dejan el equipo titular el juvenil Alexander Dos Santos, Christian Ebere y Lodeiro.

El probable equipo de Nacional para hoy: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Lucas Villalba, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Rómulo Otero; Gonzalo Carneiro y Maxi Gómez.

Estos son los 21 futbolistas que convocó Peirano:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1979588460554977456&partner=&hide_thread=false

