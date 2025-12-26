Los cinco arqueros uruguayos que se destacaron en Latinoamérica, con dos en el top 10 y los mejores en penales atajados y vallas invictas

Darío Silva con el premio al mejor golero en Guatemala

Cinco arqueros uruguayos se destacaron entre los mejores de Latinoamérica en la temporada 2025 , con algunos de ellos liderando en diferentes rubros, según los rankings que dio a conocer la página de datos de fútbol Sofascore en base a sus notas.

La categoría Mejores arqueros de Latinoamérica, para la que se consideraron a goleros con un mínimo de 30 partidos jugados en el año, tuvo a dos uruguayos.

El mejor de ellos fue Bruno Antúnez , golero de Boston River que fue una de las figuras de la Liga AUF Uruguaya, quien se ubicó en el segundo lugar de la tabla del top 10 , con un promedio de 7.42 puntos en 33 partidos jugados.

El primer puesto se lo ganó el argentino Ignacio Arce, de Riestra, con 7.52 y también en 33 PJ.

El equipo de Boston River que enfrentó a Nacional por el Torneo Clausura

20250824 El equipo de Boston River que enfrentó a Nacional por el Torneo Clausura

Antúnez también se destacó en la encuesta Fútbolx100 de Referí, como el tercer mejor arquero, mejor uruguayo, por detrás del argentino Gino Santilli y del panameño Luis Mejía.

El otro uruguayo que aparece entre los 10 mejores de Sofascore, en el décimo puesto, es Rubén Darío Silva, el ex Defensor Sporting, El Tanque Sisley y Rampla Juniors, que desde 2017 ataja en Guatemala y que este año se destacó en Xelajú.

Darío Silva con el premio al mejor golero

Su promedio fue de 7.28 en 38 PJ.

Ranking de arqueros 2025 de Sofascore en Latam Ranking de arqueros 2025 de Sofascore en Latam

El uruguayo con más vallas invictas

Un arquero uruguayo lideró el ranking de más vallas invictas en 2025.

Se trata de Washington Ortega, de Liga Deportiva Alajuelense de la Liga Promerica de Costa Rica, quien tuvo 25 vallas invictas en 43 partidos jugados, más de la mitad de encuentros sin recibir goles.

Washington Ortega Washington Ortega

El arquero celeste de 31 años, que atajó en Canadian, Sud América, Albion y La Equidad de Colombia, hasta pasar al fútbol tico en 2024, fue el mejor en ese rubro, seguido en el podio por los argentinos Lucas Bruera (22 en 38 PJ) e Ignacio Arce (20 en 33 PJ).

Washington Ortega fue una muralla ante Olimpia

¡Una de las figuras de las Semifinales! pic.twitter.com/I9LD37hr2j — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) November 8, 2025



¡Una de las figuras de las Semifinales! pic.twitter.com/I9LD37hr2j — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) November 8, 2025

En esa lista también aparece el argentino Agustín Rossi, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, con 18 vallas invictas en 37 PJ.

Ranking de arqueros 2025 de Sofascore en Latam Ranking de arqueros 2025 de Sofascore en Latam

El uruguayo que atajó más penales

Un uruguayo también lidera la clasificación de más penales atajados: Álvaro Villete, quien jugó en 2025 en Comerciantes Unidos de Perú, equipo que ascendió y que dirigirá Pablo Bengoechea en 2026.

El golero minuano tapó 4 penales en la temporada, en 32 partidos jugados.

Álvaro Villete Álvaro Villete

Villete, que en Uruguay atajó en Cerro, Atenas de San Carlos y Progreso y que emigró a Argentina, Colombia, Azerbaiyán, Ecuador, Perú y Venezuela, compartió el primer puesto con el argentino Nelson Insfrán, con los mismos números, mientras que el tercero fue otro argentino, Alexis Arias, con 4 en 33 partidos.

Ranking de arqueros 2025 de Sofascore en Latam Ranking de arqueros 2025 de Sofascore en Latam

En la clasificación aparece otro golero uruguayo, Santiago Silva, con tres penales atajados pero en 8 partidos defendiendo a América de Cali.

whatsapp-image-2023-09-02-at-15-03-04-jpeg..webp Santiago Silva Leonardo Carreño

El golero de 26 años que anteriormente desarrolló toda su carrera en Boston River y que este año emigró a Colombia, se ubicó en el puesto 5 del ranking.

En la otra clasificación anual de Sofascore, de más atajadas por partidos, no hubo uruguayos en el top 10.