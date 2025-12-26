Los cinco arqueros uruguayos que se destacaron en Latinoamérica, con dos en el top 10 y los mejores en penales atajados y vallas invictas
Mirá quiénes fueron los cinco arqueros uruguayos que se destacaron en los rankings de Latinoamérica en la temporada 2025, según Sofascore
26 de diciembre 2025 - 15:25hs
Bruno Antúnez, golero de Boston River
Foto: Boston River
Darío Silva con el premio al mejor golero en Guatemala
Cinco arqueros uruguayos se destacaron entre los mejores de Latinoamérica en la temporada 2025, con algunos de ellos liderando en diferentes rubros, según los rankings que dio a conocer la página de datos de fútbol Sofascore en base a sus notas.
Dos uruguayos entre los mejores 10
La categoría Mejores arqueros de Latinoamérica, para la que se consideraron a goleros con un mínimo de 30 partidos jugados en el año, tuvo a dos uruguayos.
El mejor de ellos fue Bruno Antúnez, golero de Boston River que fue una de las figuras de la Liga AUF Uruguaya, quien se ubicó en el segundo lugar de la tabla del top 10, con un promedio de 7.42 puntos en 33 partidos jugados.
El primer puesto se lo ganó el argentino Ignacio Arce, de Riestra, con 7.52 y también en 33 PJ.
El otro uruguayo que aparece entre los 10 mejores de Sofascore, en el décimo puesto, es Rubén Darío Silva, el ex Defensor Sporting, El Tanque Sisley y Rampla Juniors, que desde 2017 ataja en Guatemala y que este año se destacó en Xelajú.
Su promedio fue de 7.28 en 38 PJ.
El uruguayo con más vallas invictas
Un arquero uruguayo lideró el ranking de más vallas invictas en 2025.
Se trata de Washington Ortega, de Liga Deportiva Alajuelense de la Liga Promerica de Costa Rica, quien tuvo 25 vallas invictas en 43 partidos jugados, más de la mitad de encuentros sin recibir goles.
El arquero celeste de 31 años, que atajó en Canadian, Sud América, Albion y La Equidad de Colombia, hasta pasar al fútbol tico en 2024, fue el mejor en ese rubro, seguido en el podio por los argentinos Lucas Bruera (22 en 38 PJ) e Ignacio Arce (20 en 33 PJ).
En esa lista también aparece el argentino Agustín Rossi, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, con 18 vallas invictas en 37 PJ.
El uruguayo que atajó más penales
Un uruguayo también lidera la clasificación de más penales atajados: Álvaro Villete, quien jugó en 2025 en Comerciantes Unidos de Perú, equipo que ascendió y que dirigirá Pablo Bengoechea en 2026.
El golero minuano tapó 4 penales en la temporada, en 32 partidos jugados.
Villete, que en Uruguay atajó en Cerro, Atenas de San Carlos y Progreso y que emigró a Argentina, Colombia, Azerbaiyán, Ecuador, Perú y Venezuela, compartió el primer puesto con el argentino Nelson Insfrán, con los mismos números, mientras que el tercero fue otro argentino, Alexis Arias, con 4 en 33 partidos.
En la clasificación aparece otro golero uruguayo, Santiago Silva, con tres penales atajados pero en 8 partidos defendiendo a América de Cali.
El golero de 26 años que anteriormente desarrolló toda su carrera en Boston River y que este año emigró a Colombia, se ubicó en el puesto 5 del ranking.
En la otra clasificación anual de Sofascore, de más atajadas por partidos, no hubo uruguayos en el top 10.