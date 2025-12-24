Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

Sorpresa: el equipo que eligió Jonathan Urretaviscaya para jugar en la Liga AUF Uruguaya 2026

Lo pretendía Diego Monarriz para Danubio tras un buen pasaje por Juventud de Las Piedras, pero el extremo firmará con un nuevo club

24 de diciembre 2025 - 10:21hs
Nacional Juventud campeonato intermedio 2025/Jonathan Urretaviscaya
Foto: Leonardo Carreño

El extremo Jonathan Urretaviscaya, de buen año en Juventud de Las Piedras, se despedirá de esta institución y firmará contrato con Wanderers, el que será su nuevo equipo para la temporada 2026, según informó una fuente del club a Referí.

El futbolista, quien fuera campeón uruguayo con Peñarol en 2010 con Diego Aguirre como entrenador luego de iniciarse futbolísticamente en River Plate, también supo dar vueltas olímpicas con Benfica de Portugal, y Pachuca y Monterrey de México.

Actualmente, Urretaviscaya cuenta con 35 años y llegó a un acuerdo para defender a los bohemios.

El acuerdo con Wanderers

Jonathan Urretaviscaya jugará en Wanderers en Liga AUF Uruguaya 2026.

Washington Aguerre en una práctica con Independiente Medellín
PEÑAROL

La nueva sanción que deberá cumplir Washington Aguerre en Peñarol, además de los dos partidos por Copa Libertadores

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional
FÚTBOL

La dura sanción que recibieron Flavio Perchman y Alfredo Jaureguiverry del Tribunal de Ética de la AUF por la fijación del partido Cerro vs Nacional del Torneo Clausura

El acuerdo se llegó luego de una conversación entre su representante y los nuevos dirigentes de los bohemios, presididos por Jorge "Chifle" Barrios.

Como técnico tendrá a un viejo compañero de Peñarol, Mathías Corujo, quien firmó contrato como flamante entrenador hace pocos días.

Se trata de un muy buen aporte para un club que comenzará la temporada muy complicado con el tema del descenso.

Diego Monarriz, quien firmó como técnico de Danubio y lo pretendía para los de la Curva de Maroñas ya que lo conoció muy bien este año por dirigirlo en Juventud, se quedó sin un refuerzo importante.

Temas:

Jonathan Urretaviscaya Juventud de Las Piedras Diego Monarriz Wanderers Danubio Peñarol Diego Aguirre

Seguí leyendo

Las más leídas

Alan Medina
PEÑAROL

El único obstáculo que enfrenta Peñarol para poder contar con el regreso de Alan Medina, lo que quiere Diego Aguirre

Lionel Messi en su gira por India
FÚTBOL INTERNACIONAL

Lionel Messi se instaló en Rosario para las fiestas pero visitará Uruguay luego de Navidad, por un motivo especial

Washington Aguerre en una práctica con Independiente Medellín
PEÑAROL

La nueva sanción que deberá cumplir Washington Aguerre en Peñarol, además de los dos partidos por Copa Libertadores

Jeremía Recoba fue dado de alta tras su operación de ligamentos cruzados en España y su mamá, Lorena Perrone, lo acompañó a la primera sesión de fisioterapia
FÚTBOL

La cara de sorpresa de Jeremía Recoba luego de haber escuchado una conversación de su mamá, Lorena Perrone; mirá el video

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos