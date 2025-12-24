Sorpresa: el equipo que eligió Jonathan Urretaviscaya para jugar en la Liga AUF Uruguaya 2026

El extremo Jonathan Urretaviscaya , de buen año en Juventud de Las Piedras, se despedirá de esta institución y firmará contrato con Wanderers, el que será su nuevo equipo para la temporada 2026, según informó una fuente del club a Referí.

El futbolista, quien fuera campeón uruguayo con Peñarol en 2010 con Diego Aguirre como entrenador luego de iniciarse futbolísticamente en River Plate, también supo dar vueltas olímpicas con Benfica de Portugal, y Pachuca y Monterrey de México.

Actualmente, Urretaviscaya cuenta con 35 años y llegó a un acuerdo para defender a los bohemios.

El acuerdo se llegó luego de una conversación entre su representante y los nuevos dirigentes de los bohemios, presididos por Jorge "Chifle" Barrios.

Como técnico tendrá a un viejo compañero de Peñarol, Mathías Corujo, quien firmó contrato como flamante entrenador hace pocos días.

Se trata de un muy buen aporte para un club que comenzará la temporada muy complicado con el tema del descenso.

Diego Monarriz, quien firmó como técnico de Danubio y lo pretendía para los de la Curva de Maroñas ya que lo conoció muy bien este año por dirigirlo en Juventud, se quedó sin un refuerzo importante.