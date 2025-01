Los cuestionamientos de Marcelo Tulbovitz, preparador físico de Nacional, al vicepresidente Perchman y por qué Polenta es el capitán tricolor

Peñarol ya no es el cuco de 2024 y Lasarte empezó a hacer sombras sobre la aureola de Aguirre: Nacional campeón de la Supercopa Uruguaya

Flavio Perchman Foto: Leonardo Carreño

Y recordó algunas de las situaciones que ocurrieron, como el momento en que quien fuera electo como vicepresidente, Flavio Perchman, concurrió a un programa periodístico y comenzó a hablar sobre la situación de los futbolistas de cara a la siguiente temporada, cuando aún disputaban el Campeonato Uruguayo 2024.

“No se olviden que se habló de una lista de jugadores que se iban, cuando aún estábamos en competencia y a tres días de una final. Ahora está bárbaro, porque ganamos los clásicos, pero las cosas que se hicieron mal tienen que servir de punto de partida para que no vuelvan a ocurrir. En ese sentido, la respuesta del grupo de los jugadores hacia nuestra continuidad fue para sacarse el sombrero con el plantel. Hay una mancomunión fuerte entre los que se quedaron y los compañeros nuevos, más los chiquilines que subimos. La única manera era trabajar. Tener ideas similares de cómo salir adelante. No quedarse llorando por lo que pasó e ir construyendo el Nacional 2025 con incorporaciones, con ascensos de juveniles y con las convicciones nuestras en cuanto a la organización futbolística. Eso: unidad de todos, unidad del plantel, de la gerencia deportiva, pensando en lo que consideramos importantísimo que es caminar en el mismo sendero, todos”.

20250126 Nacional campeón Supercopa Uruguaya 2025 Diego Polenta y Sebastián Coates. Foto Inés Guimaraens (11).jpeg Diego Polenta y Sebastián Coates Foto: Inés Guimaraens

Consultado acerca de si Diego Polenta es el capitán de Nacional, debido a que el vicepresidente planteó el capitanato de Sebastián Coates, dijo: “Polenta es un capitán con todas las letras. Es un gran compañero. Los jugadores lo quieren mucho y lo respetan. Tiene un liderazgo natural y no impuesto. No existe en el fútbol que un dirigente designe al capitán de un equipo. Al capitán lo designa el técnico o sus propios compañeros. El técnico, que es Martín Lasarte, dijo que su capitán es Diego Polenta. Cuando Diego no juega, el capitán es Seba Coates. Ayer levantaron la copa los dos, capitán y subcapitán, quienes son los referentes junto a Mauri (Mauricio Pereyra) y Luis Mejía, los cuatro capitanes”.

Tulbovitz volvió a insistir con el tema. “La única persona que pueda designar al capitán es el entrenador”.

Previo al clásico de la Serie Río de la Plata, Perchman planteó porcentajes sobre la continuidad de Martín Lasarte como entrenador de Nacional y dijo que la misma está garantizada para el arranque del Campeonato Uruguayo "en un 90%".

Consultado por qué dejaba ese 10% de margen contestó: "Y... Si pierde los dos clásicos 3-0" ya no podrá seguir.

Ante la pregunta de si sentían que si perdían los dos clásicos de enero no continuaban en Nacional, el profe dijo: “Me pareció lamentable decir que hay porcentajes para definir un cese de un cuerpo técnico que había asumido 15 días antes. Nosotros tenemos la convicciones claras, aportamos trabajo, y hay un intento de construcción de equipo al que se le fueron muchos jugadores y llegaron otros. La construcción de un equipo lleva su tiempo, pero, ahora, ¡poner plazos a 10 o 12 días de arrancar…! Cada cual que se haga cargo de lo que dice”.