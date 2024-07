Martín Lasarte tras el empate de Nacional con Rampla Juniors: "Lo que podía haber sido un llanto terminó en una cara seria"

"Rampla no nos dejó jugar, pero no es excusa, tendríamos que haber encontrado caminos para poder generar mayor cantidad de situaciones. En el primer tiempo no las generamos, a pesar de que fue un poco más equilibrado. En el segundo tiempo, con nuestra desesperación, ellos utilizaron herramientas que son efectivas siempre. Lo que podía haber sido un llanto terminó en una cara seria porque la verdad que no alcanza con un punto más allá de que es mucho mejor que nada", expresó Lasarte en conferencia de prensa.