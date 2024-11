Martín Quiroga, fanático de Nacional, aceptó ir a un show benéfico para los hinchas presos de Peñarol tras pedido de barras aurinegros

Martín Quiroga Video: Instagram @topicmedia

El cantante de música tropical Martín Quiroga reveló en las últimas horas que recibió el llamado del padre del menor que está preso en Río de Janeiro junto con otros hinchas de Peñarol y se puso a disposición de realizar un show para juntar fondos para las familias.

"Hay muchos hinchas de Peñarol presos, es de notorio y público conocimiento, entre ellos un menor que es hijo de un compañero mío que me ha contratado mil veces, un gran hincha de Peñarol. Y me dice: 'Martín, estoy en Río de Janeiro, ¿qué posibilidad hay de hacer algún beneficio?' y la verdad hay que solventar los gastos de una familia allá, esperando que le devuelvan al hijo y se lo negaron. Y no da para andar yendo y viniendo", expresó Quiroga el miércoles en el programa Que digan lo que Quieran que se emite por Topic Media.

Hay 11 hinchas de Peñarol que están presos en Brasil desde el 23 de octubre luego de que se generaran disturbios en Recreio dos Bandeirantes antes del partido que el aurinegro jugó contra Botafogo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

"Me llama la hinchada de Peñarol y les digo: '¿Qué garantías tengo yo de que no me agarren a balazos a mí o que no me falten el respeto?'. Me llamaron dos o tres brazos gordos y me dijeron: 'Martín, andá sin frazada que acá Peñarol no te va a faltar el respeto. Por algo te llamamos, porque vos tenés aguante acá, está todo bien. Está todo más que bien contigo. No importa que seas de Nacional, la gente lo sabe'. Y eso a uno lo llena de orgullo", declaró Quiroga.

"Está de más, no caminar perseguido por alguna represalia. Eso es algo que yo he cosechado y que yo he hecho el camino para que se dé así. Soy lo más respetuoso que hay en el fútbol. A mí me dicen: 'Bo, mirá que sos gallina, vamo' Peñarol' y yo les digo: 'Aguante Peñarol, yo soy bolso hasta la médula'", afirmó el cantante. "Si lo hacen, no va a faltar oportunidad de que vaya a darle una mano a la gente, como se lo dije al hincha, al referente, por los pibes. Porque la cárcel no se la deseo a nadie y más en otro país, exiliado. Estoy esperando que ellos pongan el día y la hora y yo voy a tocar", expresó Quiroga quien tenía el número 5 en la lista 906 del Frente Amplio que logró 5.569 votos en Montevideo y no logró ninguna banca en diputados.