Maximiliano Silvera habló de todo: su presente de Peñarol, la confianza que le da Diego Aguirre y la ilusión por el llamado a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Con respecto a su estilo de juego y su perfil de futbolista, Silvera se refirió a su adaptación a la idea de juego de Aguirre en Peñarol: "Soy un 9 capaz no tan goleador, un 9 diferente . Con eso de ser el primer marcador y que a veces estoy en lugares que no tengo que estar y que eso me aleja un poco del área y me hace no tener tanto gol, pero lo tengo adentro, soy así" , comenzó explicando.

20250507 AME5443. COCHABAMBA (BOLIVIA), 06/05/2025.- Maximiliano Silvera de Peñarol celebra un gol este martes, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre San Antonio y Peñarol, en el estadio Félix Capriles de Cochabamba (Bolivia). E Maximiliano Silvera Foto: EFE/ Jorge Ábrego

"Me sale ser así para el equipo, ser un 9 solidario que a veces eso ayuda al equipo y tengo eso en la cabeza y cuando entro a la cancha intento ayudar al equipo desde donde puedo. Si lo tengo que marcar en el área nuestra, voy a marcar al rival, no tengo problema por eso. Físicamente me siento muy bien y me da el físico para eso, trabajo día a día para que el físico me de. Lo intento hacer de esa forma y si, creo que es una virtud que me la han resaltado siempre", argumentó Maxi.

"Una vez que Diego confió en mí sabia mis virtudes, mis características. Sabía que era un 9 de esos y creo que es eso los jugadores que quiere Aguirre. Creo que caí muy bien en el esquema de él y por eso confío también en mí. Capaz que soy un 9 demasiado generoso, lo he hablado muchas veces con mis compañeros, se la pasan diciendo 'vos tenés que ser más egoísta' y nada, les digo que si pero después me sale de otra forma. No es tanto que lo elijo sino que me sale ser así durante los partidos", mencionó.

Posible salida de Peñarol

Por otro lado, con respecto a su posible salida del equipo meses atrás, Silvera expresó: "Yo estaba tranquilo que, con el año que había tenido, iban a aparecer ofertas del exterior y buenas, pero me quería quedar un tiempo más. Lo hable con Diego (Aguirre) y con Nacho (Ruglio) y terminamos decidiendo que lo mejor era quedarme por los menos 6 meses más, que se iba a formar un buen equipo para seguir peleando", señaló en primera instancia.

20250112 Maximiliano Silvera, Peñarol, Colo Colo Serie Río de la Plata. Foto: @SerieRdeLP Maximiliano Silvera Foto: @SerieRdeLP

"Confiamos que la clave era mantener el equipo y estaba de acuerdo. Soy un convencido que es difícil formar grupos para pelear cosas y creo que se hizo de buena manera y creo que fue lo más importante que hizo el club. Mantener a la mayoría de los jugadores, pero en ese momento pensaba en quedarme nomas", sumó.

El posible llamado a la selección uruguaya

Teniendo en cuenta la fecha de suspensión que debe cumplir Darwin Núñez, Maxi fue consultado sobre la posible llamada de Bielsa para la próxima doble fecha de Eliminatorias: "En este último tiempo la lista de la selección la he mirado con expectativa la verdad y esa ilusión la tengo. Uno trabaja para mejorar día a día y apostar a lo máximo, que creo que es llegar a la selección. En ningún momento se comunicaron conmigo nadie de la selección ni con el club", destacó.