"Me fui triste y avergonzado": el juez Mathías De Armas contó qué pasó en la jugada que marcó penal a Peñarol

“Me fui triste de la cancha, me fui avergonzado, porque cuando la vi luego del partido no podía creer lo que había cobrado”, reveló. “Por surte estaba el equipo VAR. Por suerte no, porque el VAR vino para eso, para dar justicia, no para que De Armas se vaya contento, sino para hacer justicia deportiva. Y fue lo que se hizo”.

Ángel Speedy González Ángel "Speedy" González, delantero de Peñarol

De Armas sostuvo que al ver la pantalla notó rápidamente que se había equivocado. “En dos imágenes que vi me di cuenta que la situación no era de penal y se corrigió”.

Consultado por si no debió haber amonestado a González por una eventual simulación en su caída, dijo que en ese momento se enfocó en revertir el penal.

“A veces uno se focaliza tanto en lo importante de esa jugada, que era ver si era penal o no, y tal vez lamentablemente pierde detalles de eso que me decía”, dijo. “En ese momento entendía si lo importante era ver si era penal o no. La vi, entendí como que se venía cayendo. Después, viéndola tranquilo en casa, tal vez sí podía haber cabido una amonestación”.

El árbitro señaló que pese a que el VAR corrigió la situación y el equipo arbitral redondeó una buena actuación, él personalmente se quedó con la mala sensación de haber cometido un error.

“Analizando mi trabajo, yo cometí un error que si me toca en Segunda división no hay forma de reverlo porque no hay VAR”, expresó.