No obstante y como informó este domingo Referí, el Chino Lasalvia, asesor deportivo de Miramar Misiones, no estaba de acuerdo con eso, y ya había indicado la pasada semana que es su club el que debe fijar la cancha.

"Parece que vamos a jugar en la chacra del Gordo Flavio (por Perchman, el actual vicepresidente de Nacional) o donde él quiera, porque a mí no me dan mucha pelota", había dicho Lasalvia. "Yo con Nacional no negocio porque no me dan pelota”.

Lasalvia también hizo gestiones para que el partido contra los tricolores se jugara en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado y en el Alberto Suppici de Colonia.

Este domingo, Lasalvia dijo que el partido se jugaría en el Parque Artigas de Las Piedras.

Miramar Misiones le cambió el horario y la cancha a Nacional para jugar el viernes por el Torneo Apertura

El presidente de la Mesa Ejecutiva, Álvaro Rivero, habló en la mañana de este lunes en Sport 890.

“Lo único que tenemos hasta ahora, desde el primer día que se fijó el partido, que creo que fue lunes o martes de la semana pasada, es el Saroldi, y hasta el momento es lo único que hay oficialmente”, dijo.

El dirigente sostuvo que desde hace unos 20 días ya se sabe que el encuentro se jugará este viernes.

“Nosotros no tenemos una comunicación formal para reconsiderar y decir que sí o que no”, dijo sobre la posibilidad de que se pase al Parque Artigas.

juve.webp El Parque Artigas Juventud.uy

Sin embargo, con el correr de las horas, la comunicación llegó y hubo acuerdo para que Miramar Misiones juegue de local contra Nacional el próximo viernes por la fecha 12 del Torneo Apertura, en el Parque Artigas de Las Piedras, tal como querían los cebritas y el Chino Lasalvia. Como no tiene red de iluminación, además, el partido cambió de horario y se disputará a la hora 16, según confirmó Rivero a Referí.