Nacional despidió a un juvenil que fue una apuesta de Álvaro Recoba y debutó con Álvaro Gutiérrez; mirá dónde jugará

El Club Nacional de Football anunció la salida de un jugador juvenil que no estará en el equipo, tras jugar 10 partidos en Primera y haber sido cedido a préstamo en la temporada 2024.

“Facundo De León no seguirá su carrera en Nacional. ¡Gracias, Facu y éxitos en lo que venga!”, informaron los tricolores este jueves en sus redes sociales.

Facundo De León no seguirá su carrera en Nacional ¡Gracias, Facu y éxitos en lo que venga! pic.twitter.com/OLCcUDAyLY

"Mi llegada fue rápida, estaba de vacaciones y cuando mis representantes me llamaron me volví de las vacaciones y dije que sí... Hace seis meses estaba jugando en la C y sin cobrar", explicó el jugador que es representado por Faro Sports y firmó su primero contrato profesional el 27 de junio de 2023.

Debutó en Primera división el 15 de julio de ese año contra Fénix por el Intermedio, con Álvaro Gutiérrez como DT, ingresando 28 minutos, y volvió a jugar el 22 de julio contra Cerro Largo.

1689593437127.webp Facundo De León es una de las sorpresas de Recoba Nacional

Luego, con Recoba en Primera, tuvo otras participaciones, siendo su último partido el clásico de verano de enero de 2024 en el que los albos ganaron por 2-0 y en el que el juvenil entró en el segundo tiempo.

En total, con Nacional disputó 10 partidos, dos de ellos como titular, con cuatro triunfos, tres empates y tres derrotas, y 310 minutos en total.

En el año 2024 jugó en Fénix, con 27 presencias, y en este 2025 acaba de ser anunciado como nuevo jugador de River Plate, donde será dirigido por Diego "Memo" López.