Nacional a punto de firmar con un "hijo de la casa" y exjugador de la selección de Uruguay

Ha jugado 104 partidos y tiene 11 goles.

Con la selección de Uruguay disputó tres mundiales (2014, 2018 y 2022) y fue campeón de la Copa América 2011, en la que fue elegido mejor jugador jóven.

Para este proceso, Marcelo Bielsa decidió no tenerlo en cuenta. ": “En su momento, cuando hablé con Bielsa, él me dejó en claro que no iba a contar conmigo”, dijo hace unos meses a DSports.