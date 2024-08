Nacional vs Peñarol antes del clásico: ¿quién es el jugador que ambos se disputan para tener en la Copa Libertadores?

CLÁSICO Cuándo juegan Nacional vs Peñarol por la final del Torneo Intermedio: hora, cancha y entradas

Eso genera que Peñarol tenga línea directa por el estrecho vínculo que el entrenador Diego Aguirre tiene con el empresario.

Aguirre le manifestó a Boselli que le interesa traer al jugador a Peñarol. Y lo que diga Aguirre puertas adentro del club tiene un peso decisivo.

El entrenador aún no se comunicó con el jugador, tal como pudo saber Referí a través del entorno del futbolista.

El interés de Nacional por Luciano Boggio

Este jueves, el presidente de Nacional, Alejandro Balbi, reveló que el dirigente José Decurnex viajó a Buenos Aires para reunirse con el presidente de Lanús para intentar fórmulas para acercar a Boggio a Nacional.

"Lanús es un equipo ordenado económicamente, no hace locuras, no está desesperado por dinero, ahora tiene que vender poque llegó a la máxima cantidad de cupos de préstamos, Boggio solo puede salir por venta de su ficha. Se nos hace muy difícil, apelo al oficio de José de negociar, no está nada sencillo porque estamos bastante lejos", manifestó a 100% Deporte de Sport 890.

Según se informó a Referí el futbolista estaba entrenando en el predio del club cuando Decurnex llegó a la reunión, algo que lo sorprendió positivamente.

También hay algo que llama, que en los últimos días se acalló bastante pero que sigue latente. La posibilidad de Nacional de clasificar al Mundial de Clubes 2025.

Luciano Boggio ya tiene un acuerdo con Vélez Sarsfield, pero...

Luciano Boggio

El jugador llegó la semana pasada a un acuerdo salarial y de términos de contrato para jugar en Vélez Sarsfield. Antes, el club de Liniers había acordado la compra de su pase.

Vélez ofertó US$ 1.300.000 por el 50% del pase e incluir en la negociación una deuda que Lanús tiene con Vélez por el pase de Walter Bou.

En ese caso, Boggio ya había hablado con el entrenador Gustavo Quinteros y hasta con el ayudante Leandro Desábato.

Sin embargo el pase se trancó. No se cayó. Pero se estancó.

¿Qué pasó? A Vélez se le cayó el pase de Valentín Gómez al Grupo City. El defensor zurdo iba a jugar en Palermo pero no pasó la revisión médica por un problema en la rodilla. El pase estaba tasado en US$ 10 millones.

River Plate, donde Gómez iba a jugar a préstamo antes de irse a Italia, quiso comprar a Gómez. Pero solo llegó a ofertar US$ 6 millones, algo que no fue aceptado por los de Liniers.

Vélez ofertó llevar al jugador a préstamo. Pero Lanús no piensa en ceder al jugador en el medio argentino. Si se va del granate será por una compra.

Además, Vélez tiene que liberar el cupo de extranjeros y está trabajando en las salidas del ex Nacional Thiago Vecino y del colombiano Yeison Gordillo.

Los plazos que se toma Luciano Boggio para definir su futuro

El jugador no quiere esperar todo el mes de agosto para definir su futuro.

Sin embargo, sabe que tiene alguna oferta para emigrar a Europa. Eso lo está manejando directamente Boselli que por estas horas está en España.

A Vélez lo va a esperar hasta el fin de semana por una definición. Eso juega a favor de Nacional y de Peñarol.

El jugador puede llegar a préstamo a Uruguay

A pesar del tope de préstamos que tiene Lanús, el granate sí valorará la posibilidad de cederlo en préstamo a Uruguay.

Se puede buscar alguna fórmula alternativa para que no llegue como cedido. Esa fórmula ya la está trabajando Peñarol.

Nacional también buscará sus fórmulas para poder traer al volante, que surgió como extremo y que en Lanús se modernizó como un volante interior, de manejo, ida y vuelta, sacrificio, lectura de juego e impresionante pegada.

"Los equipos de Uruguay lo quieren ya, porque lo pretenden tener para la Copa Libertadores (segunda semana de agosto). Todavía no hicieron ofertas concretas si muy seductoras en lo económico. Pero el jugador no descarta volver a Uruguay para jugar una temporada, potenciarse, usar el pasaje como vidriera y pegar un nuevo salto al extranjero", dijo la fuente consultada.

Para elegir entre Nacional y Peñarol lo hará por el proyecto deportivo que le presenten, por el interés que le manifiesten y también por los términos económicos que le pongan encima de la mesa.

"Si no se concreta nada seguirá en Lanús y esperará hasta fines de agosto por si surge algo firme y bueno de España", concluyó.