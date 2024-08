Alejandro Balbi y el mercado de pases: el plazo para que llegue el Diente López, la negociación por Luciano Boggio y la salida de Ebere

Reconoció Balbi que José Decurnex viajó en las últimas horas a Buenos Aires por Luciano Boggio, el volante uruguayo que juega en Lanús: "Decurnex viajó, se juntó con el presidente de Lanús, estamos implementado la política de viajar antes de hablar por teléfono o hacer zoom. Al presidente de Lanús lo conozco, lo llamé hace unos días, pacté una reunión. No me pude quedar en Buenos Aires, me agarró una gripe y tuve que volver. Fue José, tuvo unas reuniones. Lanús es un equipo ordenado económicamente, no hace locuras, no está desesperado por dinero, ahora tiene que vender poque llegó a la máxima cantidad de cupos de préstamos, Boggio solo puede salir por venta de su ficha. Se nos hace muy difícil, apelo al oficio de José de negociar, no está nada sencillo porque estamos bastante lejos".