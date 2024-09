Peñarol: Diego Aguirre confesó cómo lo impactó la muerte de Juan Izquierdo y cómo piensa la serie con Flamengo por Copa Libertadores

"Fue un momento de mucho dolor para todos los que estamos en el fútbol, no correspondía, no había tema, no había ninguna situación que pudiéramos hablar o tener alguna expresión de alegría y entonces creo que fue lógicos sumarnos todos, adherirnos, en esto somos todos lo mismo, fue un momento complicado que hay que intentar dejar atrás y de a poco meternos en todo lo que hace al fútbol y a las vidas profesionales que tenemos", dijo sobre Izquierdo.

"Entiendo la rivalidad deportiva y a veces la rivalidad se transforma en cosas que no están buenas. Cuando pasa algo así, se bajó la pelota, la rivalidad está todo bien, va a seguir, pero tenemos que ser todos un poco más pacíficos, haciendo lo mejor en lo deportivo pero entender que estamos todos en la misma", concluyó sobre el tema.

La seguidilla de partidos que se le viene a Peñarol

"Estamos deseando competir, no está bueno cuando no tenés partidos porque tenés que tener un objetivo de una fecha concreta. Estamos esperando el partido con Miramar Misiones, el equipo tiene que volver a agarrar ritmo de competencia. Es muy importante y lo tenemos que ganar. Luego pensaremos en lo que sigue e iremos partido a partido. Flamengo no nos puede quitar el objetivo de que sí o sí tenemos que intentar ser campeones uruguayos y para eso tenemos que ganar el Clausura".

Peñarol jugará este sábado a la hora 18.00 contra Miramar Misiones en el Estadio Centenario por la segunda fecha del Torneo Clausura. El miércoles de la semana que viene debutará en la Copa AUF Uruguay 2024 contra Piriápolis FC. El siguiente fin de semana se medirá contra Rampla Juniors y luego se le vendrá Flamengo por Copa Libertadores.

La ida será el jueves 19 de setiembre en el Maracaná y la revancha será el jueves 26 de setiembre en el Campeón del Siglo. Ambos partidos se jugarán a la hora 19.00.

La satisfacción por el plantel que se armó para el segundo semestre

"Estoy muy conforme con el plantel que armamos, muy conforme. Muchas veces a mitad de año se van jugadores. Pasaron varias cosas para que los jugadores sigan. Al clasificar a la Libertadores y tener posibilidades de jugar octavos, estaba también la voluntad del jugador de quedarse e ilusionarse con avanzar en la Copa. Hubo un esfuerzo muy grande y compromiso de los jugadores de decir 'no me quiero ir'. Algunos con ofertas. A eso le doy mucho valor. Pudimos incorporar jugadores. Tenemos un plantel muy competitivo, estamos cubiertos en todas las posiciones y también este año 2024 estamos muy bien, pero también hay que pensar a futuro y en 2025 vamos a comenzar con un plantel mucho mejor formado del que nos tocó a comienzos de este año donde hubo muchos cambios. Está bueno formar una base para lo que viene después", expresó Aguirre.

"Las incorporaciones van a sumar mucho. Tener tres competencias hace que podamos utilizar más de un equipo y le va a dar posibilidades a todos. El plantel es muy competitivo y tenemos dos o tres jugadores por posición. El jugador va a tener que estar motivado y preparado cuando le llegue la oportunidad".

Aguirre mencionó que además de Leonardo Fernández tuvieron ofertas para irse pero prefirieron seguir en Peñarol Damián García, Guzmán Rodríguez, Maximiliano Silvera y Leonardo Sequeira. "Fueron tentados, pero mostraron la voluntad de seguir lo que me reconforta mucho".

La mística de Peñarol y de Diego Aguirre en la Copa Libertadores

"He ganado mucha experiencia, dirigí a grandes equipos y de competir en Copa Libertadores. Eso te va enseñando. Tengo otra madurez y recorrido y eso lo puedo volcar al equipo", afirmó.

"Con mi hijo entré en 2011 en brazos y ahora es grande y va a los partidos, da indicaciones, critica, pero lo disfrutamos mucho", agregó.

"La gente me demuestra un compromiso tremendo y eso me da muchas ganas. Me siento pleno y feliz de estar hoy acá. Me imaginaba volver antes, por diferentes circunstancias no pasó, pero me siento muy feliz", sostuvo la Fiera.

"No tengo dudas que hay algo que es tremendo que fue el gol que me tocó hacer hace muchos años. Siento que me perdonan cualquier cosa y como que alguno puede estar enojado por algo pero en el fondo está eso. Soy parte de la historia de Peñarol y eso nos une. Y también se da la coincidencia que como entrenador de Peñarol nos tocó salir campeones uruguayos dos veces en finales con Nacional, llegar a la final de la Libertadores 2011 y hoy estar de vuelta. Eso genera como una relación positiva, de confianza, y todo siento que fluye. Es lo que me tocó vivir esa día fantástico del 87 marcó un antes y un después, y eso es para siempre".

Consultado sobre sus gestas en Copa Libertadores, por ese título de 1987 y por lograr volver a Peñarol en fase de mata-mata, 13 años después de aquel 2011 donde él había sido el entrenador, Aguirre respondió: "Hay una conexión tremenda y yo lo pienso. Y digo 'fa', me da una confianza o una energía positiva y de alguna forma todos sentimos que es todo muy difícil pero que la vamos a pelear y tenemos chances. Mi vida después de esa Libertadores sigue relacionada con la Copa y ojalá podamos algún día, por qué no, volver a ganarla".

Flamengo: "Es un ida y vuelta donde todo es posible"

"Te mentiría si te digo que estoy pensando solo en Miramar, es imposible, sí trato de focalizarnos en la importancia de este partido que tenemos que ganar. Pero mi cabeza está recontra metida en todo lo que pasa Flamengo, en las informaciones, en las cosas que podemos analizar, en las cosas que queremos hacer para ese partido, desde trabajos hasta situaciones de juego. Lo vamos a ir haciendo más allá de que tengamos el torneo local. Ya las vamos a ir haciendo porque no las podemos dejar para el día anterior. Pero es algo lindo, algo que nos desafía, nos motiva. Tenemos que aprovechar estos dos partidos del Campeonato Uruguayo para preparar ese partido con Flamengo".

"Cuartos de final es otra Copa Libertadores, no es verso, es un ida y vuelta donde todo es posible, los equipos son durísimos, pero estamos ahí y vamos a darlo todo para tratar de clasificar. Es lo que sentimos y es en lo que estamos trabajando, para poder eliminar a Flamengo, sabiendo que es difícil, pero se puede".

Sobre las bajas por lesión que tiene el rival, donde están actualmente afuera de los entrenamientos Matías Viña, Everton, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De La Cruz, Pedro y con Gabigol entre algodones, dijo: "No siento alivio, tiene un plantel tremendo, están contratando fuerte, son una potencia. Si me dicen que Pedro no va a jugar, mejor, porque es un jugadorazo. Pero eso no quita que va a ser un partido dificílisimo juegue quien juegue porque van a tener opciones, con jugadores de muchísima calidad, aunque no sean tan conocidos".