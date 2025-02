"Peñarol es todo": la despedida de Damián García, lo que se "manejó mal" en su transferencia y el recuerdo de la "cagada" ante Mineiro

“Para serles sinceros, la verdad que hasta el último momento yo no estaba al tanto de nada. Yo estaba metido en Peñarol, estaba decidido a jugar cada partido y por suerte pude jugar el último, pude jugar contra Progreso, y la verdad que me voy muy feliz de poder jugarlo. La verdad que tenía la cabeza acá y cuando lo del viaje se daba, y por suerte se logró cerrar, ahora sí cambiar el chip y estar pronto para el nuevo equipo”, comentó.

García también consideró que se “manejó mal” su situación al no poder jugar los clásicos de verano ante Nacional porque se estaba negociando su pase. “La verdad que fue incómodo porque cada día se hablaba una cosa, de que al otro día me iba, de que mañana me iba, y al final no se terminaba cerrando. Entonces, no sé, eso se manejó mal yo creo, pero ya pude jugar el último partido. Ahora hay un clásico el domingo que lo voy a apoyar con todo a morir y a desearle lo mejor a todos”.

En esta semana tuvo muchas charlas con Aguirre y con Ruglio, según señaló.

20240802 Ignacio Ruglio demostró su gran alegría por la renovación de Damián García con Peñarol Ignacio Ruglio y Damián García de Peñarol

“Esta semana estuvimos mucho de vueltas con Diego y con Nacho, de poder jugar, de no poder jugar, pero nada, lo mejor que decidieron ellos fue por ahí apartarme y que si me iba, me iba. Entonces se decidió por parte del club que yo no juegue y bueno, lo tomamos con calma, lo tomamos tranquilos y sabíamos que estaba pronto la salida”, explicó.

Al concretarse su traspaso, García se informó “bastante más” sobre su nuevo equipo. “Sé que hay sudamericanos, sé que es un club muy lindo, una ciudad muy hermosa, un país, también me hablaron muy bien de allá, bueno, estuve en contacto con el Chelo (Marcelo Broli) también, que está por ahí cerca, y se puso a disposición enseguida para mí”.

Con su pase, el volante se ilusiona con llegar a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa. “Imagino que puede estar también”, dijo. “Primero que nada conocer a los compañeros, al entrenador, instalarme allá y entrenar a full como lo vengo haciendo acá para prepararme lo mejor posible, para algún día se pueda dar la oportunidad de llegar a la selección. La verdad que el trabajo de día a día va a ser fundamental allá para uno el trabajo silencioso y lo vamos a hacer con todo”.

Penarol's Argentine defender Damian Garcia (L) and Flamengo's Uruguayan midfielder Giorgian de Arrascaeta (R) fight for the ball next to Penarol's defender Guzman Rodriguez during the Copa Libertadores quarter-final second leg football match between Urugu Guzmán Rodríguez ante Giorgian De Arrascaeta Foto: AFP

El mensaje para los juveniles y la "cagada" con Mineiro

Consultado por lo que dejaba al irse al exterior y su experiencia en Peñarol y la sub 20 de Uruguay, sostuvo: “Yo creo que dejo las puertas abiertas para los juveniles, más que nada, que sepan que luchándola y entrenando a full, entrenando para uno que por ahí a veces no se da la oportunidad, pero seguir entrenando, seguir metiéndole, yo creo que dejo las puertas abiertas para los que vienen, para los Tomi (por Tomás Olase) que le deseo una pronta recuperación para él. Bueno, ahora se fichó a Oroná que es un joven también y le deseo lo mejor. Está Germán (Barbas) también en la selección (sub 20). Le dejamos las puertas abiertas a todos ellos, yo creo. Y una linda imagen para la gente también, de que siga confiando en el club, como lo vienen haciendo con los juveniles. Yo creo que dejamos eso”.

“Peñarol para mí es todo, es mi vida Peñarol”, agregó, cuando le preguntaron por el club mirasol. “Es mi vida, porque si no fuese por Peñarol no estaría acá. Hoy lo hablaba hoy con mi novia de que, y se lo remarqué a Diego también el mensaje, el apoyo que me dio la gente en el club, el apoyo que me dio él. Hoy recordaba, cuando estaba en mi casa, de aquella cagada que me mandé contra Mineiro en la Copa y lo recordaba. Y hoy estoy acá y estoy para seguir creciendo. Para mí es algo increíble Peñarol, es todo”.

Embed Damian Garcia z Penarolu Montevideo prezentuje na instruktaowym materiale - jak nie naley wyprowadza pik z wasnej poowy.



W roli brutalnego weryfikatora - Atletico Mineiro w ramach Copa Libertadores ( wygrali 3-2).pic.twitter.com/bMh0iP7IMm — Micha Borowy (@MiBorowy) April 24, 2024

García también señaló que la parcialidad carbonera en estos días lo “despidió de la mejor manera”. “Me llegaron mensajes de mucha gente y la verdad que la hinchada de Peñarol es la más grande de todo Uruguay, del mundo se podría decir, porque es inexplicable lo que se siente cuando entras a la cancha y se escucha, es inexplicable, la verdad que es una cosa tremenda, de poder vivirlo”.

Con respecto al clásico Nacional vs Peñarol del próximo domingo, dijo que hará todo para poder verlo. “Lo voy a ver seguro, si no tengo entrenamiento allá. Quédense tranquilos que voy a estar colmo un hincha más acá”.