Peñarol oficializó su sexta contratación: el zaguero Lucas Ferreira llega para suplantar a Javier Méndez

Lucas Ferreira fue oficializado este domingo como nuevo jugador de Peñarol transformándose en la quinta alta para Diego Aguirre de cara a la temporada 2026.

Se trata de un zaguero de 25 años, generación 2000, de 1,89 metros de estatura y que se desempeña como zaguero. Es diestro y puede jugar por ambos perfiles.

Así lo presentó Peñarol en sus redes oficiales, poco después de que Referí informara que el aurinegro estaba tras sus pasos .

Peñarol hizo una segunda publicación dando cuenta de que el jugador llega tras un 2025 donde tuvo una prolífica actividad: 30 partidos jugados con 2.570 minutos en cancha. Además se destacó el hecho de que terminó en el top 10 de los jugadores con más recuperaciones de pelotas en la Liga Argentina 2025 .

G-ad5i5XoAAHHdH Los números de Lucas Ferreira

Desde mediados de 2024 Ferreira jugó en Defensa y Justicia.

Se formó en Progreso donde debutó el 8 de marzo de 2020 en Belvedere contra Liverpool, por el Torneo Apertura entrando en el segundo tiempo en lugar de Rodrigo Mieres.

En Progreso jugó 32 partidos y luego pasó en 2022 a Danubio donde disputó 75 partidos. En ambos equipos marcó un gol.

Es un jugador muy fuerte para los duelos, luce siempre muy concentrado y destaca por su juego aéreo en las dos áreas.

Para Aguirre era prioridad reforzar la zaga luego de que a mitad de 2024 se fueran Juan Rodríguez a Cagliari y Léo Coelho a Amazonas y llegara Emanuel Gularte como recambio.

El 31 de diciembre se terminó el contrato de Gastón Silva, la peor apuesta que hizo Peñarol el año pasado, en función del renombre del jugador y la cantidad de partidos que pudo disputar por llegar tras una larga inactividad en Puebla.

Además, en las últimas horas se dio la salida de Javier Méndez a Colo Colo.

Si bien el zaguero, que fue titular en 2024 y 2025, tenía contrato, en Peñarol se entendió que su ciclo estaba cumplido habida cuenta de que este año falló en partidos claves: la revancha de octavos de final contra Racing de Avellaneda, la semifinal de la Liga AUF Uruguaya ante Liverpool (tras hacer un buen partido perdió la marca de Abel Hernández en un córner) y en la primera final contra Nacional donde terminó expulsado.

Peñarol ya contrató a Abel Hernández, Franco Escobar, Washington Aguerre, Sebastián Britos y Facundo Batista. Ferreira es la sexta incorporación.

El aurinegro comenzará la temporada con Nahuel Herrera, por quien se analizan ofertas pero la idea es que siga hasta mitad de año, y Emanuel Gularte que está a préstamo hasta mitad de año. Ahora se suma Ferreira y puede dar una mano en la zaga Maximiliano Olivera.