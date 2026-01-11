Dólar
Compra 37,55 Venta 40,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Peñarol oficializó su sexta contratación: el zaguero Lucas Ferreira llega para suplantar a Javier Méndez

Peñarol anunció este domingo su sexta incorporación para la temporada 2026: se trata de Lucas Ferreira, zaguero que llega procedente de Defensa y Justicia

11 de enero 2026 - 19:14hs
David Terans y Lucas Ferreira
David Terans y Lucas Ferreira Leonardo Carreño

Lucas Ferreira fue oficializado este domingo como nuevo jugador de Peñarol transformándose en la quinta alta para Diego Aguirre de cara a la temporada 2026.

Se trata de un zaguero de 25 años, generación 2000, de 1,89 metros de estatura y que se desempeña como zaguero. Es diestro y puede jugar por ambos perfiles.

G-aarqbXkAALnNx
Lucas Ferreira nuevo jugador de Peñarol

Lucas Ferreira nuevo jugador de Peñarol

Peñarol hizo una segunda publicación dando cuenta de que el jugador llega tras un 2025 donde tuvo una prolífica actividad: 30 partidos jugados con 2.570 minutos en cancha. Además se destacó el hecho de que terminó en el top 10 de los jugadores con más recuperaciones de pelotas en la Liga Argentina 2025.

Belén Aquino con las autoridades de Corinthians de fútbol femenino, tras firmar su pase al tricampeón de la Copa Libertadores de América
FÚTBOL FEMENINO

El tremendo pase de la ex Peñarol, Belén Aquino, quien dejó Internacional de Porto Alegre y firmó por dos años con el tricampeón de la Copa Libertadores de América; mirá el video

Diego Aguirre
PEÑAROL

El zaguero central que quiere Diego Aguirre en Peñarol para suplantar a Javier Méndez, quien se fue a Colo Colo de Chile

G-ad5i5XoAAHHdH
Los números de Lucas Ferreira

Los números de Lucas Ferreira

Desde mediados de 2024 Ferreira jugó en Defensa y Justicia.

Se formó en Progreso donde debutó el 8 de marzo de 2020 en Belvedere contra Liverpool, por el Torneo Apertura entrando en el segundo tiempo en lugar de Rodrigo Mieres.

En Progreso jugó 32 partidos y luego pasó en 2022 a Danubio donde disputó 75 partidos. En ambos equipos marcó un gol.

Es un jugador muy fuerte para los duelos, luce siempre muy concentrado y destaca por su juego aéreo en las dos áreas.

Para Aguirre era prioridad reforzar la zaga luego de que a mitad de 2024 se fueran Juan Rodríguez a Cagliari y Léo Coelho a Amazonas y llegara Emanuel Gularte como recambio.

El 31 de diciembre se terminó el contrato de Gastón Silva, la peor apuesta que hizo Peñarol el año pasado, en función del renombre del jugador y la cantidad de partidos que pudo disputar por llegar tras una larga inactividad en Puebla.

Además, en las últimas horas se dio la salida de Javier Méndez a Colo Colo.

Si bien el zaguero, que fue titular en 2024 y 2025, tenía contrato, en Peñarol se entendió que su ciclo estaba cumplido habida cuenta de que este año falló en partidos claves: la revancha de octavos de final contra Racing de Avellaneda, la semifinal de la Liga AUF Uruguaya ante Liverpool (tras hacer un buen partido perdió la marca de Abel Hernández en un córner) y en la primera final contra Nacional donde terminó expulsado.

Peñarol ya contrató a Abel Hernández, Franco Escobar, Washington Aguerre, Sebastián Britos y Facundo Batista. Ferreira es la sexta incorporación.

El aurinegro comenzará la temporada con Nahuel Herrera, por quien se analizan ofertas pero la idea es que siga hasta mitad de año, y Emanuel Gularte que está a préstamo hasta mitad de año. Ahora se suma Ferreira y puede dar una mano en la zaga Maximiliano Olivera.

Temas:

Diego Aguirre Peñarol

Seguí leyendo

Las más leídas

Federico Valverde celebra su golazo para Real Madrid
FÚTBOL

¿A qué hora juegan este domingo Real Madrid vs Barcelona con Federico Valverde ante Ronald Araujo por la final de la Supercopa Española y dónde verlo?

Jadson Viera, técnico de Nacional
NACIONAL

Tras semanas de indefinición, Jadson Viera se quedó sin un jugador en Nacional, que rápidamente fue adquirido por otro club

Diego Aguirre
PEÑAROL

El zaguero central que quiere Diego Aguirre en Peñarol para suplantar a Javier Méndez, quien se fue a Colo Colo de Chile

Ronald Araujo levanta la Supercopa Española como capitán de Barcelona tras vencer a Real Madrid en Arabia Saudita
SUPERCOPA ESPAÑOLA

Barcelona 3-2 Real Madrid: Ronald Araujo volvió al fútbol tras 47 días y fue campeón de la Supercopa Española ante Federico Valverde que se salvó de la roja y salió lesionado; mirá los videos de todo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos