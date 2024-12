Peñarol: Washington Aguerre define su futuro con muchos clubes interesados y hay un extranjero que es muy difícil que siga pese a que Diego Aguirre lo quiere

Consultado por si Peñarol lo va a tener a Aguerre en 2025, respondió: "Washington está llegando de México porque fue a ver a su hija, estuvo dos semanas entonces no quisimos ni hablar del tema. Peñarol ya nos envió una propuesta de renovación, todavía no nos sentamos a negociar (con Aguerre), mañana espero juntarme con él , lo vamos a hablar personalmente y veremos lo que pasa. Él tiene muchas ganas de quedarse y vamos a ver qué hablamos y cómo continuamos con esta historia, pero yo creo que sí”.

“Veremos lo que él siente, la reflexión que hizo y qué es lo que quiere para su carrera”, agregó el empresario. “Es la voluntad de él, yo no quiero hablar con ningún presidente (de clubes interesados) sin hablar con él, no vamos a negociar con nadie sin saber lo que quiere él”.

Monge agregó que “siempre la prioridad la va a tener Peñarol en forma de agradecimiento”.

aguerre ruglio.jpg El abrazo de Aguerre y Ruglio Conmebol Libertadores

También comentó que Peñarol le propuso al arquero un contrato de largo plazo. “Esa es la idea de Nacho (Ruglio)”, sostuvo.

“Vamos a ver qué es lo que quiere él (Aguerre). También es importante la parte económica, el chico hizo un gran año y tampoco está salvado, para nada”, comentó.

“Deportivamente, lo mejor para él es que siga en Peñarol. A mí me emociona todo lo que pasó él, vas en la calle o en los shoppings y ves niños con la camiseta de Aguerre. El tipo quedó ídolo en Peñarol este año y está muy identificado con el club. En la parte deportiva no hay duda. El tema económico afuera es muy fuerte, hay mucha diferencia, pero es la decisión de él y que él piense qué es lo que quiere para su vida”, dijo Monge.

Con respecto a la oferta que ya le presentó Peñarol, dijo que “es para sentarse a negociar”.

Sequeira y su difícil continuidad en Peñarol

Monge también habló de la situación del delantero argentino Leonardo Sequeira y dijo que es muy difícil que siga en Peñarol. “Hay varios sondeos por Leo”, comentó.

“Sequeria tiene 180% de posibilidad que no siga en Peñarol. No hay chance. Hay ofertas de compra y las está evaluando el grupo (Pachuca) con su representante. Hasta que no llegue nada concreto, se presenta en Everton (de Chile, a la pretemporada)”, comentó.

Peñarol Liverpool campeonato clausura 2024/Leonardo Sequeira Foto: Leonardo Carreño

El empresario señaló que Peñarol aún no hizo ninguna oferta por el atacante. “Diego (Aguirre) me manifestó la intención de que siga pero creo que Leo tiene su futuro en otra parte, nadie se manifestó de Peñarol por Leo Sequeira”, expresó.

Gimnasia y Esgrima de La Plata, otro equipo argentino y uno de Colombia consultaron por el delantero, dijo su representante.